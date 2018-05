Straßenbaustellen im Juni – Sperrungen und Umleitungen

Brilon-Totallokal: Im Juni beginnen im Stadtgebiet Brilon mehrere Straßenbaumaßnahmen

brilon-totallokal: Als erstes beginnt am 6. Juni der Ausbau der Straße Am Kapellenstein im Ortsteil Wülfte. Dabei handelt es sich um den Abzweig nach Alme in Höhe der Kirche. Am 11. Juni beginnen parallel der Ausbau der Altenbriloner Straße (Verbindung Hubertusstraße – Bahnhofstraße) und des Kreuzungsbereiches Nordring – Rixener Straße.

Bei allen drei Maßnahmen werden Kanal- und Wasserleitungen und anschließend die Straße und Gehwege erneuert. Die Kreuzung Nordring – Rixener Straße wird zudem in einen Mini-Kreisverkehr umgebaut.

Alle drei Straßenabschnitte werden während der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Die jeweiligen Anlieger können ihre Grundstücke während der Bauzeit eingeschränkt erreichen. Für jede Baustelle wird eine Umleitung ausgeschildert. Die Stadt Brilon bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Baustellenbereiche nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Am Montag, 4. Juni beginnen zudem die Vorbereitungen für den Abriss einer Häuserzeile im Steinweg gegenüber der Heinrich-Lübke-Schule. Voraussichtlich bis zum 8. Juni wird der Steinweg halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit Hilfe einer mobilen Ampelanlage geregelt. Da es hier zu Rückstaus kommen kann, werden die Verkehrsteilnehmer auch hier gebeten, den Steinweg im angegebenen Zeitraum von vornherein zu umfahren.

