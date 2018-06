Hansegrillen im Kreishauspark

Brilon-Totallokal: Ideen zünden für 2020

brilon-totallokal: Das YouthHansa-Team Brilon, die Briloner Pfadfinder (DPSG), das Jugendparlament und die Junge Union Brilon laden Jugendliche und junge Brilonerinnen und Briloner zum Hansegrillen in den Kreishauspark ein.

Am Freitag, den 20. Juli stehen ab 17.30 Uhr im Kreishauspark Grill und Getränke bereit.

Die Hansetage 2020 bieten eine große Chance, mit Menschen aus 16 verschiedenen Ländern in Verbindung zu kommen, sich kennenzulernen und Aktionen miteinander durchzuführen.

Ca. 100 junge Menschen aus diesen 16 nordeuropäischen Ländern werden im Juni 2020 in Brilon zu Gast sein. Was kann Brilon seinen jungen Gästen bieten? Worauf haben die jungen Leute Lust? Wie kommen sie in Kontakt mit den Brilonern? Welche Aktionen und Angebote werden für junge Menschen im Rahmen der Hansetage 2020 angeboten? Wie kann man sich einbringen?

Das Hansegrillen bietet die Möglichkeit, mit dem YouthHansa-Team, den anderen Mitorganisatoren und den Verantwortlichen für die Ausrichtung der Hansetage 2020 ins Gespräch zu kommen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer Lust auf eine Wurst, ein Getränk und ein paar Infos hat, ist herzlich eingeladen (Zielgruppe: ca. 15 bis 25 Jahre).

Foto: Hansecafé auf dem Markt am 19.5.2018, beim sich die Veranstalter des Hansegrillens (Vertreter der JU Brilon, des Jugendparlamentes, des YouthHansa-Teams) mit Waldfee Hanna Ebert und Bürgermeister Dr. Bartsch trafen.

Quelle: i.A. Clemens Mund, Stadt Brilon

