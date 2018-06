Informationsveranstaltung zum Thema Datenschutzgrundverordnung für Vereine und sonstige ehrenamtlich Tätige im Stadtgebiet Brilon

Brilon-Totallokal: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch lädt alle Vereine und sonstige ehrenamtlich Tätige aus dem Stadtgebiet Brilon zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Auswirkungen der EU-Datenschutzgrundverordnung“ ein.

brilon-totallokal: „In vielen Gesprächen mit Vertretern von örtlichen Vereinen wurde die Verunsicherung spürbar, die das neue Datenschutzrecht auslöst. Bei alldem, was unsere Vereine auf unterschiedliche Art und Weise für das Gemeinwohl tun, betrachte ich es als öffentliche Aufgabe, hier Unterstützung zu leisten und damit auch ein wenig Entlastung zu schaffen. Mein Dank geht nach Bontkirchen, wo dieser Gedanke im Rahmen eines ‚Bürgermeister vor Ort‘ – Termins entwickelt wurde“ begründet Dr. Bartsch seinen Entschluss dem Ehrenamt hier Hilfestellung anzubieten.

Neben Auswirkungen auf die Verwaltungstätigkeiten des Vereinsvorstandes werden insbesondere auch Anforderungen an rechtskonforme Internetauftritte praxisnah dargestellt. Für beide Themenblöcke stehen Fachreferenten zur Verfügung. Die Veranstaltung findet am Montag, 11. Juni 2018 um 18.00 Uhr in der Aula des Gymnasium-Petrinum, Zur Jakobuslinde 21, in Brilon statt und dauert ca. 2 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Pro Verein oder ehrenamtlich tätiger Organisation sollten max. zwei Personen teilnehmen. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Bitte senden Sie die Namen der Teilnehmer und den Namen des Vereins / der Organisation möglichst bis zum 07. Juni 2018 an folgende Adresse: Anmeldung@brilon.de

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

