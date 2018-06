Kneipp Verein Brilon lädt zu Themenwanderungen im Juni ein

Brilon-Totallokal: Am 07.06.2018 um 16:30 Uhr findet die nächste Themenwanderung „Wandern und Waldyoga“ mit Sigrid Bork und Birgit Vossel statt.

brilon-totallokal: Treffpunkt ist der Parkplatz am Kyrilltor in Petersborn. Eine weitere Wanderung mit Yoga-Einheiten folgt am 21.6.2018 um 16:30 Uhr, ausgehend vom Parkplatz beim Landgasthof Gruß.

Kosten: 5 € für Nichtmitglieder, Mitglieder des Kneipp-Vereins kostenfrei. Weitere Wanderungen werden im Juli und September angeboten.

Anmeldungen unter Tel. 02961-966100 (Sandra Dietrich-Siebert) oder gerne auch per Mail: kontakt@kneippverein-brilon.de

Quelle: Sandra Dietrich-Siebert, Kneipp Verein Brilon e.V.

