brilon-totallokal: Diese ereignen sich meist zuhause, in der Freizeit oder in Schule und Kindergarten. Viele wissen nicht, wie man in so einer Notfallsituation richtig auftritt. Aufgrund der großen Nachfrage bietet der DRK Kreisverband Brilon am Mittwoch, den 06. Juni um 18.30 Uhr einen zusätzlichen Kurs „Erste-Hilfe am Kind“ an.

Der Kurs kostet 10 Euro und soll den Teilnehmern die Möglichkeit geben, Erste-Hilfe-Maßnahmen speziell bei Notfällen mit Kindern zu wiederholen, Unsicherheiten zu beseitigen und sich die neuesten Techniken der Ersten Hilfe anzueignen. Er richtet sich an Eltern, Großeltern, Erzieher und an alle, die mit Kindern zu tun haben.

„In dem Kurs lernen die Teilnehmer die Versorgung bedrohlicher Blutungen bei Kindern, aber auch die lebensrettenden Sofortmaßnahmen, die bei Atemstörungen und Störungen des Herz-Kreislauf-Systems zu treffen sind. Zudem beschäftigen wir uns mit Knochenbrüchen, Schockzuständen und Vergiftungen“, berichtet Kursleiter Manuel Kröger vom DRK Brilon. „Damit Unfälle gar nicht erst passieren, werden im Kurs außerdem besondere Gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und vorbeugende Maßnahmen nahegebracht.“

Die BARMER in Brilon unterstützt diesen Kurs, indem sie ihn für in das Bonusprogramm der Krankenkasse aufgenommen hat. Versicherte, die am 06. Juni daran teilnehmen, erhalten dafür 200 Punkte in ihrem Bonusheft. „Wir möchten Briloner Eltern, Großeltern und Babysitter motivieren, einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder zu machen. Wenn sie wissen, worauf es bei den Kleinen im Ernstfall ankommt, können sie einen kühlen Kopf bewahren und ihnen zielgerichtet helfen“, sagt Reimund Günter, Regionalgeschäftsführer der BARMER Brilon.

Die Anmeldung zum Kurs „Erste-Hilfe am Kind“ am 06. Juni erfolgt online unter www.drk-brilon.de. Weitere Informationen gibt es bei Kursleiter Manuel Kröger unter 02961-965516 oder per Mail an manuel.kroeger@drk-brilon.de.

Quelle: Elena Schlüter, DRK Kreisverband Brilon e.V.

