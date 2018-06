Brilon-Totallokal: Der neue Sprinter von Mercedes-Benz – Intelligent, interaktiv und innovativ!

brilon-totallokal: „Wir verstehen uns nicht nur als reinen Fahrzeughersteller, sondern als Anbieter ganzheitlicher Transport- und Mobilitätslösungen“, betonte Hansjörg Bähr, Verkaufsleiter Nutzfahrzeuge Fa. Paul Witteler Brilon bei der Vorstellung des neuen Sprinters von Mercedes-Benz. „ Die dritte Generation des Mercedes Sprinters steht ganz im Zeichen unserer Zukunftsinitiative „adVANce“.

Mobilität 4.0

„Mobilität 4.0“ umfasst generell eine stärkere Nutzung und Integration von IT in Verkehrs- und Logistikprozessen. So setzt die neue Sprinter Generation auch verstärkt auf die digitale Vernetzung. Die professionelle Konnektivitätslösung „Mercedes PRO connect“ verbindet Unternehmen mit ihren Fahrzeugen und ihren Mitarbeitern. So kann besser geplant, analysiert und gehandelt werden, um die Effizienz und Produktivität eines Unternehmens zu steigern. In 19 europäischen Ländern werden online acht Pakete mit Vernetzungsdiensten eingeführt: Flotten-, fahrzeug-, fahrer- und standortbasiert. Das völlig neue MBUX Multimediasystem kommt hier zum Einsatz. Außerdem kann man sich mit der neuen Mercedes me-App den aktuellen Fahrzeug-Status anzeigen lassen, z. B. ob die Batterie noch ausreichend geladen, die Kühlflüssigkeit in Ordnung ist oder Kofferraum und Türen ordnungsgemäß verriegelt sind. Nutzer der Navigations-App können auch das neue Adresssystem „what3words“ nutzen, das Mercedes als erster Automobilhersteller anbietet. Es handelt sich um ein Koordinatensystem, das jedem Punkt auf der Erde drei Worte zuordnet und das Navigieren so noch einfacher und genauer macht.

Hohe Anpassungsfähigkeit

Dank mehr als 1700 verschiedener Varianten – seien es Aufbauarten, Antriebskonzepte, Kabinengestaltung, Aufbaulängen, Tonnagen, Laderaumhöhen usw. – kann der neue Sprinter für die unterschiedlichsten Transportbedürfnisse und Branchen genutzt werden. So setzt das Fahrzeug auch neue Maßstäbe im Reisemobilsegment. Der Vorderradantrieb und der Triebkopf erlauben neue Vielseitigkeit für noch mehr Auf- und Ausbaumöglichkeiten. So ermöglicht Mercedes-Benz Vans den Aufbauherstellern von Reisemobilen nochmals mehr Spielraum bei der Gestaltung des Wohnbereichs.

Fahrwerk und Reifen

Glasfaserverstärkte Kunststofffedern sorgen für eine maximale Zuladung und die Hinterachsluftfederung für höchsten Reisekomfort. Des Weiteren hält auch nun die Einzelbereifung Einzug in die 5-Tonnen-Klasse.

Verbesserung des Antriebskonzepts und der Belastbarkeit

Das Konzept umfasst Heck-, Allrad- und Vorderradantrieb. Eben jener Frontantrieb ist ein Novum bei diesem Fahrzeug, das die Nutzlast gegenüber der hinterradgetriebenen Variante um 50 Kilogramm steigert. Zusätzlich sinkt die Ladekante um 80 Millimeter. Die Einsatzmöglichkeiten des Laderaums werden durch die beladbaren Radkästen und die ausgebauten Laderaumhöhen in Kombination mit dem Frontantrieb optimiert. Weitere Verbesserungen sind im Bereich der Sicherheit (z. B. eine Rückfahrkamera mit Bild im Innenspiegel und ein Regensensor) und in der Gestaltung des nunmehr ergonomisch deutlich optimierten und komfortabel wirkenden Fahrerarbeitsplatzes zu finden. Der Sprinter bietet außerdem eine Bandbreite von zwei Einzelsitzen in der Kabine eines gewerblich genutzten Fahrzeugs bis zu 20 Sitzplätzen für 19 Passagiere plus Fahrer.

Elektrifizierung der gewerblichen Baureihen

Neben dem eVito wird es ab 2019 auch einen eSprinter im Portfolio der Mercedes Nutzfahrzeuge geben. Für die Kunden stehen zwei Batterie-Optionen zur Wahl: Maximale Reichweite von bis zu 150 km oder maximale Zuladung von über 1000 kg. Im Antriebsangebot ist ein 3,5-Tonnen-Kastenwagen mit einem Ladevolumen von bis zu 10,5 Kubikmeter.

Dr. Ulf Zillig, Gesamtprojektleiter Sprinter bei Mercedes-Benz Vans, bringt es auf den Punkt: „In Kombination mit seiner Konnektivität eröffnet der neue Sprinter Möglichkeiten bei der Effizienz- und Prozessoptimierung wie kein Fahrzeug von Mercedes-Benz Vans vor ihm“.

Am Samstag, 9.Juni 2018, wird der neue Sprinter während der Öffnungszeiten der Fa. Paul Witteler in Brilon vorgestellt – Probefahrt inklusive. Einen ersten Eindruck kann man schon jetzt von dem Fahrzeugtyp gewinnen, da sich aktuell bereits zwei Sprinter in der Ausstellungshalle der Fa. Witteler befinden. Ab 19.990,00 € (Preis ohne MwSt.) ist die Einstiegsversion mit Frontantrieb in Deutschland erhältlich.

Quelle: Bild + Text – Ursula Schilling

