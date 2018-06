Fortbildungen für Übungsleiter B im Reha-Sport

Brilon-Totallokal: Auch Verlängerung der C-Lizenz möglich

brilon-totallokal: Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis bietet zwei Fortbildungen für Übungsleiter/innen mit der B-Lizenz Rehabilitation an. Zum Einen das Thema „Einsatz von Pilatestechniken-Einführung“ am Samstag, den 16.06.2018, zum Anderen darauf aufbauend das Thema „Einsatz von Pilatestechniken-Aufbau“ am Sonntag, den 17.06.2018.

Diese finden in der Dreifachsporthalle des Berufskollegs Olsberg von 09:00-17:00 Uhr statt.

Inhalte sind: Prinzipien der Pilates Methode, Möglichkeiten und Grenzen von Pilates im Rehasport mit orthopädisch Betroffenen. Erlernen von Pilates-Übungen, die auch in orthopädischen Rehasportgruppen eingesetzt werden können. Übertragung der Prinzipien der Methode auf bekannte Übungen, so dass die ÜL kreativ bekannte und eigene Pilates-Übungen weiter erarbeiten können. Vertiefung und Festigung von Pilates-Kenntnissen und Pilates-Prinzipien. Darauf aufbauende weiterführende Übungen sowie Bewegungsabfolgen vorstellen und erlernen. Erarbeitung eines Selbstübungsprogramms für TN am Rehasport mit orthopädischen Erkrankungen.

Für dieses Fortbildungen, welche mit je 8 Lerneinheiten für die Übungsleiter-B-Lizenz Reha sowie C-Lizenz-Verlängerung anerkannt wird, sind noch freie Plätze vorhanden.

Die Kosten betragen je 40,- € mit Vereinsempfehlung, sonst je 80,- €.

Anmeldung bitte unter https://www.hochsauerlandsport.de im Bereich Qualifizierung.

Weitere Informationen bei Jens Morgenstern unter j.morgenstern@hochsauerlandsport.de oder 02904-9763251 in der Geschäftsstelle des KSB.

Quelle:Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

