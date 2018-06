Pflanzenverkauf am Berufskolleg Olsberg

Brilon-Totallokal: Ein Projekt der Ausbildungsvorbereitung Ernährungs- und Versorgungsmanagement

brilon-totallokal: Wie jedes Frühjahr wurden im Mai wieder selbstgezogene Pflanzen im Pädagogischen Zentrum des Berufskollegs Olsberg schulintern verkauft. Die Schülerinnen und Schüler im Ausbildungsvorbereitungsjahr der Fachschaft Ernährung und Versorgung haben hierfür im Rahmen eines Projekts des Faches Produktion Blumen-, Gemüse-, und Kräuterpflanzen im schuleigenen Gewächshaus vorgezogen.

Fast fünf Wochen lang haben sie die knapp 300 Pflanzen gepflegt, bis sie groß genug waren, um im Freiland weiter zu wachsen. Ein Teil der Gemüse- und Kräuterpflanzen wurde in die Hochbeete bzw. in den Kräutergarten des Berufskollegs gepflanzt, um später im Kochunterricht verwendet werden zu können. Der Erlös des Pflanzenverkaufs fließt in die Vorbereitung des Projekts im kommenden Schuljahr.

Quelle: Margarete Menke, Berufskolleg Olsberg

