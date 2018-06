Junge verletzt sich schwer bei Sturz mit einem Tretroller in Brilon

Brilon-Totallokal: Eine Anwohnerin sah den Jungen verletzt auf dem Gehweg liegen und verständigte einen Rettungswagen…

brilon-totallokal: Ein 10jähriger Junge aus Brilon befuhr am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr mit seinem Hudora-Tretroller den Almerfeldweg in Brilon. In Höhe Hausnr.10 kam er ohne Fremdeinwirkung aus unbekannter Ursache zu Fall. Eine Anwohnerin sah den Jungen verletzt auf dem Gehweg liegen und verständigte einen Rettungswagen, mit dem der Junge, im Beisein seiner Eltern, in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Quelle: Polizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon