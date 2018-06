Kinderschützenfest in der frisch renovierten Schützenhalle in Rösenbeck

Brilon-Totallokal: Sonntag, 17. Juni Kinderschützenfest in Rösenbeck – Zahlreiche Attraktionen wie Hüpfburg, Spiele, Luftgewehrschießen usw.



brilon-totallokal: Am Sonntag, 17. Juni feiern die Rösenbecker Kinder ihr Kinderschützenfest. Das Kinderkönigspaar Greta Schudelski und Jannik Schlüter sowie der Vereinsvorstand laden alle herzlich ein dabei zu sein. Wir treten um 9.45 Uhr an der Kirche an und marschieren unter der musikalischen Begleitung des Musikvereins Rösenbeck in die Schützenhalle, wo wir das Fest offiziell mit der Heiligen Messe beginnen. Anschliessend ermitteln wir das neue Königspaar und freuen uns auf ein spannendes Vogelschiessen. Parallel dazu werden zahlreiche Attraktionen wie Hüpfburg, Spiele, Luftgewehrschießen usw. sowie das Mittagessen angeboten. Nach der Proklamation und dem Festzug durch das Dorf zieht das neue Kinderschützenkönigspaar in die Schützenhalle ein und lädt nach dem Kindertanz zu Kaffee und Kuchen ein.

In der Rösenbecker Schützenhalle sind seit Karneval zahlreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt worden. Mit dem Kinderschützenfest wird die Halle wieder zum Feiern frei gegeben.Die Rösenbecker Kinder und der Schützenverein freuen sich auf eine rege Teilnahme am Fest und auf viele Gäste.

Im Anschluss an das Kinderschützenfest wird in der Schützenhalle das erste Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft übertragen. Auch hierzu sind Groß und Klein herzlich eingeladen.

Bildunterschrift: Greta Schudelski und Jannik Schlüter (Kinderschützenkönigspaar in Rösenbeck)

