70 Jahre Spitzensport im Sauerland

brilon-totallokal: Deutsche Meisterschaften, olympische Sichtungen, Qualifikationen zu den Weltmeisterschaften: In der 70-jährigen Geschichte des Balve Optimum ist viel passiert. Die Geburtstags-Auflage des traditionsreichen Reitturniers findet dieses Jahr vom 7. bis zum 10. Juni im sauerländischen Balve statt. Tradition hat auch schon die Partnerschaft mit der Warsteiner Brauerei, die die größte Sportveranstaltung ihrer Heimatregion im Jubiläumsjahr besonders gerne unterstützt.

Das erste Reitturnier am Schloss Wocklum fand am 20. Juni 1948 statt. Schon in den 1950er-Jahren zählte die Veranstaltung mehr als 12.000 Zuschauer. Im Jahr 1972 konnte das Balve Optimum die ersten olympischen Sichtungen austragen. Sieben Olympische Qualifikationen, neun Deutsche Meisterschaften und mehrfache Qualifikationen für die Weltmeisterschaften – die Liste der Erfolge setzt sich bis heute fort. Beeindruckend ist auch die Siegerliste des „Großen Preises von Balve“: Hans Günther Winkler, Hermann Schridde, Harry Boldt, Rodrigo Pessoa und Ludger Beerbaum haben hier schon Gold geholt.

Auch dieses Jahr bietet das Traditionsturnier wieder internationalen Top-Sport sowie nationale Meisterschaften in Springen und Dressur. Doch das ist längst nicht alles: Die historische Kulisse von Schloss Wocklum lädt zum Flanieren ein. Rund um die Reitstadien präsentieren 80 Aussteller Mode, Accessoires und kulinarische Köstlichkeiten. Am Turniersamstag laden Optimum und Warsteiner zur legendären „Nacht der Show“, die die Zuschauer mit vielen attraktiven Jubiläumsshows begeistert. Besonderes Highlight am Abend ist das geplante Candle-Light mit fünf Ballonteams sowie einer atemberaubenden Lasershow mit musikalischer Untermalung. Und wer danach erst richtig in Stimmung ist, kann bei der Warsteiner Party Night mit der Band „Maraton“ weiterfeiern.

Die Warsteiner Brauerei erhielt im vergangenen Jahr den Optimum Award für ihr langjähriges Engagement als Sponsor des traditionsreichen Reitturniers Balve Optimum.