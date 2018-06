Brilon-Totallokal: Fortbildung bei KSB HSK mit Verlängerung der C-Lizenz

brilon-totallokal: Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis bietet eine Fortbildung zum Thema „Entspannung im Sport/Stressbewältigung durch Achtsamkeitstraining“ an. Am 23. und 24.06.2018 findet diese in der Dreifachsporthalle des Berufskollegs Olsberg statt. Hier werden vielfältige Hintergründe und Praxisbeispiele, die natürlich auch im Hinblick auf Entspannung und Achtsamkeit reflektiert werden, vermittelt.

Für dieses Fortbildung, welche mit 15 Lerneinheiten für die Verlängerung der Übungsleiter-C-Lizenz anerkannt wird, sind noch freie Plätze vorhanden.

Die Kosten betragen 50,- € mit Vereinsempfehlung, sonst 100,- €.

Anmeldung bitte unter https://www.hochsauerlandsport.de im Bereich Qualifizierung.

Weitere Informationen unter 02904-9763250 in der Geschäftsstelle des KSB.

