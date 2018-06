TESLA’s heiß erwartetes, „Model 3“ auf der GATE 2018 testen

Brilon-Totallokal: Über wohl kaum ein Automodel wird derzeit so intensiv diskutiert wie über das neue Model 3 des Fahrzeugherstellers TESLA.

brilon-totallokal: Nach den bisherigen Oberklasse-Modellen will der Elektropionier aus Californien nun auch den Massenmarkt mit einer kleineren und kostengünstigeren Modellreihe erobern.

Das neue „Model 3“ wird wohl erst Anfang 2019 in Deutschland auf den Markt kommen. Getestet werden kann es aber schon jetzt auf der Erlebnismesse GATE 2018 am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Bernard Sander, Tesla-Experte und Firmengründer von TeslaTesten (www.tesla-testen.de) aus Paderborn, präsentiert exklusiv auf der GATE2018 das mit heute schon über 500.000 Vorbestellungen wohl aktuell begehrteste Elektroauto der Welt. Mit dem Produkt TESLA ist für Interessierte der Spaß bei Beschleunigungswerten von 0-100 km/h in unter 3 Sekunden vorprogrammiert.

Vom 23. bis 24. Juni öffnet die Erlebnismesse GATE zum dritten Mal am Paderborn-Lippstadt Airport ihre Tore. Auf 20.000 qm präsentieren sich Unternehmen und Vereine in einmaliger Atmosphäre einem breiten Publikum. Die Messe, die der Flughafen gemeinsam mit der Messe- und Eventagentur CAT marketing GmbH veranstaltet, ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

An beiden Messetagen können Besucher rund um den Quax-Hangar direkt am Rollfeld des Flughafens Paderborn/Lippstadt eine Vielzahl an Attraktionen und Aktionen für Groß und Klein erleben. Beim großen WMPublic-Viewing wird das Spiel Deutschland : Schweden am Samstag, den 23.06.2018 ab 19.30 Uhr auf einer Großflächenleinwand übertragen. Live-Shows, darunter ein Auftritt des Stargastes Anna-Maria Zimmermann, laden zum Verweilen ein. Radio Hochstift ist live vor Ort. Zahlreiche Foodtrucks mit sommerlicher Chillout-Area servieren gehobenes Streetfood auf die Hand. Zudem präsentieren sich zahlreiche Reiseausstellerund planen mit Know-how und wertvollen Tipps für Sie die nächste Reise in die Ferne.

Weitere Informationen rund um die Erlebnismesse am Paderborn-Lippstadt Airport gibt es unter

www.gatemesse.de.

Bildnachweis: Bernard Sander

Quelle: Anke Hammerström, CAT marketing GmbH

