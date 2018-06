Die Königinnen aus Messinghausen wieder vereint

Brilon-Totallokal: Am 12.Mai war es wieder so weit

brilon-totallokal: Die Königinnen aus Messinghausen trafen sich für ihren schönen Tag am Hüttenplatz, um von dort aus zum Michkuhbetrieb von Friedbert Fredebeul- Krein und Johannes Klaucke in Rösenbeck zu wandern. Dort angekommen wurden sie vom Bauern Friedbert durch die großen, modernen Stallungen geführt. Nach einer 1 ½ stündiger, sehr interessanten Führung ging es dann weiter zu Gasthof Kemper auf dem Plattenberg. Dort wurde einige Stunden in fröhlicher Runde gefeiert.

In diesem Jahr mussten sich die Königinnen beim Wettmelken ihre Kräfte unter Beweis stellen. Die zu dem Zeitpunkt noch amtierende Königin Sarah zeigte sich als stärkste „Melkerin“ und wurde somit „Melkkönigin 2018“. Auch in diesem Jahr waren sich alle Teilnehmer einig, dass es ein durchaus gelungener Tag war und freuten sich schon auf das bevorstehende Schützenfest, wo die ehemaligen Königinnen sich den Montagmorgen zum Feiern frei halten.

Quelle: Christiane von der Hofen

