Hilfe durch Dich-Kampagne: Caritas Brilon auf dem Hessentag

Brilon-Totallokal: „Caritas trägt die Liebe in die Welt“

brilon-totallokal: Korbach / Brilon. Hingucker in Herzform: Dafür sorgten ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende des Caritasverbandes Brilon gemeinsam mit Menschen mit Behinderung mit zwei Aktionen auf dem Hessentag in Korbach. Das Verbandsgebiet der Caritas Brilon schließt die Dekanate Hochsauerland-Ost und Waldeck ein, sodass der Hessentag ein Fixtermin im Kalenderjahr war. Dabei wurde das Motto der aktuell laufenden Mitgliederkampagne der Caritasverbände im Erzbistum Paderborn „Hilfe durch Dich ist gleich Herz zum Quadrat“ von den Akteuren in schmucken Herz-Kostümen buchstäblich auf die Straße zu den Menschen getragen.

Neben einer Info-Veranstaltung zur Mitglieder-Kampagne am vergangenen Samstag bildete die Teilnahme am großen Umzug zum Abschluss des hessischen Landesfestes den Höhepunkt. Mit der Startnummer 13 von den über 140 Gruppen mit 3.000 Teilnehmern passierte die plüschrote, 17-köpfige Herzformation der Caritas-Brilon mit an der Festzugspitze die Ehrentribüne und wurde mit den wohlklingenden Worten anmoderiert: „Hier kommt die Caritas und sie trägt die Liebe in die Welt“. Das lockte auch Ministerpräsident Volker Bouffier vom Ehrenplatz, um stellvertretend für alle Engagierten Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon, seinen Dank auszusprechen: „Gut, dass es Euch gibt. Die Caritas hilft den Menschen.“

Info: Hilfe durch Dich

Unter dem Motto „Hilfe durch Dich“ läuft aktuell die Mitgliederkampagne der Caritasverbände im Erzbistum, darunter auch von der Caritas Brilon. „Je mehr Mitglieder wir haben, desto stärker können wir uns für Gerechtigkeit, Solidarität und Menschen in Not einsetzen“, sagt Vorstand Heinz-Georg Eirund. Aktuell erklären sich rund 2.000 Menschen mit den Werten und Zielen der Caritas Brilon durch ihre Mitgliedschaft solidarisch. Weitere Informationen zur Kampagne unter www.hilfe-durch-dich.de und zur Caritas unter www.caritas-brilon.de

Herzformation: Mit der Startnummer 13 gehörten die Akteure des Caritasverbandes Brilon mit zur Spitze des Festumzugs beim Hessentag.

Quelle: Sandra Wamers,Caritasverband Brilon e.V. / Foto: Caritas Brilon

