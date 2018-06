Workshop für beschäftigte Frauen und Unternehmerinnen

07Brilon-Totallokal: „Was (potenzielle) Mitarbeiterinnen wünschen – und Unternehmen bieten!“

brilon-totallokal: Mal eine ganz andere Veranstaltung findet am 14.06.2018 in der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede statt: gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland bietet die Fachhochschule einen Workshop mit „Speed-Mentoring“ und Poetry Slam nur für weibliche Beschäftigte und Unternehmerinnen an – und zwar kostenfrei! Warum? Im Jahr 2016 führte die Fachhochschule Südwestfalen unter Leitung von Prof. Dr. Anne Jacobi eine Befragung mit der Thematik „Fachkräftepotential Frauen – Situation, Bedürfnisse, Perspektiven“ durch. Im Rahmen dieser Studie wurden 3836 Frauen aus Südwestfalen durch Studierende befragt. Ziel der Marktforschungsstudie war es zu untersuchen, welche Bedürfnisse und Wünsche Frauen in ihren verschiedenen Lebensphasen an Unternehmen haben und welche Lebensqualitäten ihnen wichtig sind. Auftraggeber der Studie waren die Wirtschafts-förderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Sauerland Initiativ und die Südwestfalen Agentur GmbH. Die Ergebnisse sollen nun erneut aufgegriffen werden.

Zusätzlich führte die ehemalige Studentin Uta Biallas ihre Masterarbeit zum Thema durch und ergänzte die Ergebnisse der großzahligen Befragung durch Interviews. „Es ist wichtig, dass wir die beiden Untersuchungen von Frau Prof. Dr. Jacobi und Frau Biallas noch einmal aufgreifen. Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen hiesiger Unternehmen möchten wir Wünsche und Machbarkeiten gegenüberstellen und Handlungsempfehlungen erarbeiten“, so Katja Cramer, Projektleiterin Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland. Beschäftigte Frauen und Unternehmerinnen haben an diesem Vormittag die Möglichkeit mit erfahrenen Unternehmensvertreter/innen Wünsche und Machbarkeiten gegenüberzustellen und in einem sog. „Speed-Mentoring“ zu diskutieren. Selbstverständlich sollen auch die Arbeitgeber von dem Workshop profitieren: alle teilnehmenden Unternehmen erhalten Handlungsempfehlungen im Nachgang zur Veranstaltung. Umrahmt wird der Vormittag mit interessanten Beiträgen der bekannten Poetry Slammerin Dominique Macri.

Der Workshop beginnt um 9.30 Uhr im Raum 2.1.3 in der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede, Lindenstraße 53.

Anmeldungen sind bis zum 08.06.2018 telefonisch unter 0291-941569 oder per E-Mail an rejika.bhanukumar@hochsauerlandkreis.de möglich. Die Veranstaltung ist kostenfrei!

Infos zum Speed-Mentoring:

Das Speed-Mentoring findet wie ein Speed-Dating, allerdings in Kleingruppen statt. Für jede Kleingruppe stehen 1-2 erfahrene Unternehmensvertreter/innen für die Frauen als Mentoren zur Verfügung. Damit wird in wenigen Minuten ein ungebundener Austausch zu mehreren Themen ermöglicht – und motiviert beide Seiten zur gegenseitigen Betrachtung von Wünschen und Machbarkeiten.

