Der Förderverein Kinderhaus Birkeneck e.V. feiert 10- jähriges Jubiläum

brilon-totallokal: Der Förderverein wurde im Jahr 2008 gegründet und in das Vereinsregister des Amtsgerichts Brilon eingetragen. Der Verein sieht seine Aufgabe in der Unterstützung der Kinder und Jugendlichen der Einrichtungen, da die Mittel der zuständigen Jugendämter für zusätzliche Spiel- und Therapiematerialien etc. meist nur teilweise oder gar nicht bewilligt werden.

Reiten ist z.B. eine sehr wertvolle Erfahrung für die Kinder/ Jugendlichen; die Kosten für diese sinnvolle Freizeitbeschäftigung zur Förderung der gesellschaftlichen und persönlichen Entwicklung werden von den Jugendämtern (i.d.R.) nicht übernommen. Das Anschaffen von Fahrrädern mit der notwendigen Sicherheitsausrüstung, Aufbau eines Spielgeräteparcours, außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke für die einzelnen Gruppen u.a. werden ebenfalls bezuschusst, um finanzielle Lücken zu schließen.

25- jähriges Jubiläum des Kinderhauses Birkeneck in Brilon

Im Januar 1993 gründeten Mike (verst. 2016) und Jutta Rhodgess in privater Trägerschaft das Kinderhaus in der Galmeistraße 7. Bis zum Jahr 2000 arbeiteten sie dort als Heimleiter im Gruppenalltag mit 10 Kindern/ Jugendlichen aktiv mit. Ihr Sohn Detlef Rhodgess ist ebenfalls seit dieser Zeit dort tätig. Nach Ausscheiden seiner Eltern in den verdienten Ruhestand übernahm er im Jahr 2000 die Einrichtungsleitung des Hauses.

Mittlerweile verfügt der private Träger über insgesamt 5 Jugendhilfeeinrichtungen in Brilon, Brilon- Gudenhagen, Belecke, welche mit unterschiedlichen pädagogischen Schwerpunkten (u.a. Eltern- Coaching, Rückführung in die Ursprungsfamilien, Verselbständigung) arbeiten.

Es werden insgesamt ca. 40 Kinder und Jugendliche vom Grundschulalter bis zur Volljährigkeit oder darüber hinaus über Fachleistungsstunden in Verselbständigungswohnungen betreut.

Ganz allgemein leben hier Kinder und Jugendliche, die nach §§34,35a,41 SGB untergebracht sind. In den meisten Fällen handelt es sich um Klienten, die im familiären Rahmen Problematiken wie Verwahrlosung, erzieherische Überforderung der Eltern, Verhaltens- oder Milieustörungen, Traumata oder Misshandlungen erfahren haben. Das Kinderhaus Birkeneck ermöglicht ihnen mittel- oder langfristig einen geschützten Rahmen respektive alltäglichen Lebensmittelpunkt zu finden.

Ziel und konzeptioneller Schwerpunkt der Arbeit ist es, den Kindern ein Lern- und Lebensumfeld zu bieten, indem sie ihre individuellen Hintergründe aufarbeiten können. Vor allem aber geben wir ihnen ein Zuhause, in dem ihnen aktiv ein Alltag vorgelebt wird, der geprägt ist durch Struktur, intensive Betreuung und Nähe durch zuverlässige Bezugspersonen.

Detlef Rhodgess beschäftigt mittlerweile 26,5 pädagogische Mitarbeiter, 4 Hauswirtschaftskräfte,4 Hausmeister und 1 Fahrer (z.T. in Minijobs). Für besondere Betreuungen werden zusätzlich externe pädagogische Fachdienstleister engagiert.

Ständig werden Praktikumsstellen für die Schüler der sozialpädagogischen Fachschulen zur Verfügung gestellt, was im Umkehrschluss eine durchgängige Aktualisierung des erzieherischen Wirkens unterstützt.

Zurzeit wird in allen Gruppen ein Kinderschutzkonzept entwickelt und fest geschrieben.

Ein Beschwerdemanagement mit allen Kindern bekannten Ansprechpartnern, regelmäßigen Gruppentreffen, jährlichen Einrichtungstreffen und monatlichen Sprechstunden gewährleistet den Blick „über den Tellerrand hinaus“ sowie eine vermehrte Zufriedenheit der Bewohner mit ihrer Betreuung (Partizipation als Grundgedanke sozialen und politischen Handelns)

Das 25- jährige Bestehen der Einrichtung spricht für die Qualität der angebotenen Jugendhilfemaßnahmen, was sich zudem in der guten Belegung der einzelnen zugehörigen Häuser wiederspiegelt.

Das Jubiläum am 09.06.18 und das 10- jährige Bestehen des Fördervereins, welche als Gartenparty des Kinderhauses Birkeneck ausgiebig mit geladenen Gästen gefeiert wird, ist als kleines Dankeschön an alle Mitarbeiter, ehemalige und aktuelle Kinder/ Jugendliche/ junge Erwachsene, Sachbearbeiter, Lehrer, Therapeuten, Nachbarn, Freunde und Mitglieder des Fördervereins u.a. gedacht.

In geselliger Runde kann in Erinnerungen geschwelgt, gemeinsam gespeist, getrunken und gelacht werden. Das Kinderhaus Birkeneck bereitet zur guten Unterhaltung einige Aktionen vor, um die Gäste gut zu unterhalten.

Quelle: Dagmar Schmidt, Heilpädagogin/ Gruppenleitung

