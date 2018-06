Fortführung der Politik für Ehrenamtlich Engagierte

Brilon-Totallokal: Die Aufgabe des Unterausschusses muss sein, die Anliegen aus der Bürgergesellschaft in die Bundespolitik zu tragen

brilon-totallokal: Mit der heutigen Konstituierung des Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement stellt die SPD-Bundestagsfraktion sicher, dass sie auch in der 19. Legislaturperiode an der Fort-führung der parlamentarischen Begleitung der Themen Engagement und Ehrenamt festhält. Bereits in der 14. Legislaturperiode wurde auf Initiative der SPD-Bundestagsfrak-tion der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement zum ersten Mal eingesetzt. Mit der erneuten Einsetzung des Unterausschusses betonen wir, welche Bedeutung das Bür-gerschaftliche Engagement für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für die zu-künftige Gestaltung unseres Gemeinwesens hat. Die Aufgabe des Unterausschusses muss sein, die Anliegen aus der Bürgergesellschaft in die Bundespolitik zu tragen.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese zeigte sich hocherfreut: „Für die SPD-Bundestagsfraktion ist das Bürgerschaftliche Engagement eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre würden unsere Kommunen und unse-re Gesellschaft in der Zukunft große Probleme bekommen. Weitere Stärkung des Ehren-amtes und Demokratieförderung, Unterstützung von aktivem Altern, den Ausbau von Frei-willigendiensten sowie die Stärkung von Engagement von Migrantinnen und Migranten und den Aufbau einer Engagementstiftung. Diese und weitere Themen, die uns im Laufe der nächsten drei Jahre erreichen werden, gilt es nun anzupacken und abzuarbeiten.“

Quelle: Andreas v. Muldau, Leiter des Büros Dirk Wiese, MdB

