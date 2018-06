BKO – Let’s GO! Wir Wandern Weltrekord!

Brilon-Totallokal: Die Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums am Berufskollegs Olsberg möchte ihre Mitschüler zu einem Wanderweltrekord im Gesundheitswandern animieren.

brilon-totallokal: Olsberg. Dieser soll im Rahmen der Feierlichkeiten des Sauerländer Gebirgsvereins zu seinem 10-jährigen Jubiläum am Freitag, den 29.06.2018 aufgestellt werden. Dazu werden ca. 500 Interessierte nach den Kriterien des Gesundheitswanderns die 6km lange Strecke absolvieren.

Gesundheitswandern unterscheidet sich in einigen Punkten vom normalen Wandern. Beim Gesundheitswandern „Let´s go – jeder Schritt hält fit“ wird natürlich gewandert. Das Besondere passiert aber unterwegs: An schönen Plätzen in der Natur werden gemeinsam Übungen gemacht, die Koordination, Kraft, Ausdauer und Entspannung verbessern. Die angehenden Abiturienten und Freizeitsportleiter haben sich in die Besonderheiten des Gesundheitswanderns eingearbeitet und werden die Teilnehmer auf der Strecke begleiten.

Um das WirWandernWeltrekord auch schulübergreifend erfahrbar zu machen, werden die Aktiven für diesen Rekordversuch gleichermaßen vom Berufskolleg und der Sekundarschule Olsberg-Bestwig gestellt, die damit ihre jahrelange gute Kooperation untermauern. Ein positiver Nebeneffekt des gemeinsamen Wanderns ist, dass sich für die Sekundarschüler automatisch interessante Gespräche über mögliche Schul- und Berufsausbildungen am benachbarten Berufskolleg ergeben und erste Kontakte geknüpft werden können.

Die Schüler der Allgemeinen Hochschulreife mit Freizeitsportleiter/-in zum Beispiel lernen im Rahmen ihrer beruflichen Qualifizierung sportliche Großveranstaltungen zu organisieren. Dazu gehörte in diesem Fall nicht nur die Information der Schulgemeinden zum Thema Gesundheitswandern, sondern auch das Erstellen von Plakaten und Anmeldeformularen, Gespräche mit Sponsoren und SGV-Vertretern und die Organisation des Starts. Am Tag des Weltrekord-Versuches werden die Freizeitsportleiter die Schülergruppen bei gezielten Übungen für die Koordination fachgerecht anleiten.

Die geplante Strecke des Weltrekords führt von den Schulen durch das Olsberger Umland bis zur Konzerthalle. Dort werden die Wanderer mit Erfrischungen und Snacks in Empfang genommen, bevor es nach einer Rede von offizieller Seite ins wohlverdiente Wochenende geht.

Am Ende des Tages kann sich jeder sicher sein, etwas Gutes für Körper und Seele getan zu haben und möglicherweise Teil eines Weltrekords gewesen zu sein.

Quelle: Margarete Menke, Berufskolleg Olsberg

