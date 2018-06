Bürgerversammlung in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

Brilon-Totallokal: Briloner Hansetage werden vorgestellt

brilon-totallokal: Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann lädt die Bürgerinnen und Bürger von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle zu einer Bürgerversammlung für Dienstag, den 12. Juni 2018 um 20:00 Uhr in den Speiseraum des Gemeinschaftshauses „Grün-Weiß“ in Petersborn herzlich ein. Im Mittelpunkt der Versammlung stehen die 40. Internationalen Hansetage vom 4. bis 7. Juni 2020 in Brilon. Mitorganisator Jörg Schlüter informiert über den aktuellen Vorbereitungsstand. Auch die Frage, wie kann sich das Dorf hierbei mit einbringen, soll an diesem Abend erstmals besprochen werden.

Selbstverständlich können bei der Bürgerversammlung auch aktuelle kommunalpolitische Themen angesprochen werden.

Der Ortsvorsteher hofft auf zahlreiche Teilnahme und eine rege Diskussion.

