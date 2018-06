Rösenbeck: 1. Vorsitzende Holger Borkamp konnte positive Dinge berichten!

Brilon-Totallokal: Auf der Mitgliederversammlung des Dorfgemeinschaftsverein Rösenbeck e.V. konnte der 1. Vorsitzende Holger Borkamp positive Dinge berichten.

brilon-totallokal: „Unsere Dorfkneipe läuft und dafür sind maßgeblich unsere Wirte verantwortlich“, so der Vorsitzende in seinem Jahresbericht. Alle Erwartungen seien im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Eröffnung im August 2016 eingetroffen und sogar übertroffen worden. Borkamp bedankte sich bei den sieben im Minijobverhältnis Beschäftigten Wirtinnen und Wirte für ihren geleisteten Einsatz. Ortvorsteher Stefan Hoppe berichtete über den Bau der Außenanlagen vor der Dorfkneipe „Alte Schule“, welche in wenigen Wochen fertiggestellt werden, so dass rund um das Gebäude ein einladendes Ambiente geschaffen wurde. Die Außenmöbel sind geordert und werden das Gesamtbild positiv komplettieren. Für das Jahr 2018 stehen Modernisierungsarbeiten im Kilian-Kirchhoff-Haus auf dem Plan.

Diese Aufgabe wurde durch das Projekt Dorfkneipe zunächst verschoben und sollen nun in den Mittelpunkt gestellt werden. Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde der Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Holger Borkamp(1.Vorsitzender), leitet gemeinsam mit Veronika Silbausch (Kassiererin), Burkhard Stappert(Schriftführer) und Mathias Drilling (stellv. Kassierer) den Verein. Im weiteren Verlauf wurde Dennis Brandenburg (stellv. Schriftführer) und Thomas Kotilge (2 Vorsitzender) ebenso einstimmig in den Vorstand gewählt.

Zwei scheidende Vorstandsmitglieder wurden für ihre geleistete Tätigkeit im Vorstand geehrt. Franz Josef Becker war seit Gründung des damaligen Förderverein Kilian-Kirchhoff-Haus Rösenbeck e.V. im Jahr 2003 Mitglied im Vorstand und hat maßgeblichen Anteil an dem Bestand der „neuen Schule“ für das Dorf Rösenbeck. Burkhard Richter war seit 2013 als 2. Vorsitzender im Verein tätig. Holger Borkamp bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit an der Dorfgemeinschaft Rösenbeck.

Auf Foto von links nach rechts:

Thomas Kotilge, Burkhard Stappert, Veronika Silbausch, Franz-Josef Becker, Holger Borkamp, Stefan Hoppe, Burkhard Richter, Dennis Brandenburg, Mathias Drilling.

Quelle: Holger Borkamp

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon