Scharfenberg: Traktorfahrer tödlich verunglückt

brilon-totallokal: Scharfenberg. Zu einer eingeklemmten Person wurden die Löschgruppen Scharfenberg, Altenbüren und der Löschzug Brilon am Samstagmorgen (9.6.) gegen 11:04 Uhr alarmiert. Ein Traktor war in der Straße „Im Siepen“ von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben neben der Straße auf die Seite gekippt.

Die Scharfenberger Einsatzkräfte konnten die Person unmittelbar nach Eintreffen befreien, so dass sie direkt notärztlich versorgt werden konnte.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Traktorfahrer noch an der Unfallstelle.

Die Einheiten aus Altenbüren und Brilon rückten nach ca. einer Stunde wieder ein. Die Scharfenberger Wehrleute unterstützten die Bergung des Treckers. Zum Hergang des Unfalls liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon / stv. Pressesprecher Andreas Becker

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon