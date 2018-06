Briloner Schnadezug 2018 „Informationen + Schnadekarte“

Brilon-Totallokal: Anlässlich des bevorstehenden Schnadezuges weist die Stadt Brilon auf Folgendes hin:

Zeitplan

~ 6.30 Uhr Antreten auf dem Marktplatz, anschließend Eröffnungszeremonie

~ 7.25 Uhr Abmarsch

~ 8.50 Uhr Ankunft am Windsberg, Verlesung des ersten Rezesses

~ 10.10 Uhr Ankunft an den Schneebäumen, Verlesung des zweiten Rezesses

~ 11.00 Uhr Ankunft auf dem Frühstücksplatz

~ 13.00 Uhr Abmarsch vom Frühstücksplatz

~ 13.20 Uhr Ankunft an der Glockenbuche, Verlesung des dritten Rezesses

~ 14.45 Uhr Ankunft auf dem Lagerplatz

~ 19.00 Uhr Abmarsch vom Lagerplatz

~ 20.15 Uhr Ankunft am Feuerwehrgerätehaus, Sammeln und Aufschließen

~ 20.35 Uhr Dreimalige Umrundung des Petruskumps

~ 21.15 Uhr Ende des Schnadezuges

Entfernungen

Marktplatz – Frühstücksplatz 13,6 km

Frühstücksplatz – Lagerplatz 5,9 km

Lagerplatz – Marktplatz 6,7 km

Gesamtstrecke 26,2 km

Verkehrsregelung

Um die Sicherheit der Schnadegänger zu gewährleisten, treten am Schnadetag verschiedene verkehrs-regelnde Maßnahmen in Kraft. So sind an der B 7 zwischen Brilon und Altenbüren und an der K 57 zwischen Altenbüren und Scharfenberg tagsüber kurzfristige Geschwindigkeitsbegrenzungen und Sperrungen notwendig. Das gleiche gilt während des abendlichen Rückweges für die Straße von den Aamühlen bis zum Rixener Kreuz.

Da der Lagerplatz nur über schmale Wirtschaftswege erreichbar ist, wird für den Schnadetag eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Die Anfahrt erfolgt ausschließlich von Rixen aus, die Abfahrt nur in Richtung Sportplatz Scharfenberg.

Die Stadt Brilon bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Beschilderung anlässlich des Schnadezuges zu beachten.

Busverkehr

Ab 10.00 Uhr morgens fahren Sonderbusse der RLG vom Marktplatz in Richtung Frühstücksplatz. Zu diesem Zweck wird auf dem Marktplatz gegenüber von Haus Hövener eigens eine Schnade-Haltestelle eingerichtet. Die Busse können den Frühstücksplatz jedoch nicht direkt anfahren, sondern halten in ca. 1,6 km Entfernung. Der Briloner Bürgerbus bietet jedoch einen Shuttleverkehr zwischen dieser Haltestelle und dem Frühstücksplatz an. Rückfahrten sind bis ca. 12.00 Uhr ebenfalls möglich.

Ab ca. 12.30 Uhr fahren die Busse vom Marktplatz nicht mehr zum Frühstücksplatz, sondern zum Lagerplatz. Dort werden zwei Haltestellen eingerichtet: eine ausschließlich für den Ausstieg in ca. 450 m Entfernung zum Lagerplatz und eine weitere für den Einstieg (d.h. die Rückfahrten nach Brilon) am Ortsrand von Rixen. Die Rückfahrten nach Brilon erfolgen laufend bis mindestens 20.00 Uhr.

Der Fahrpreis pro Person und Fahrt beträgt 3,00 €.

Die Bushaltestellen Brilon-Markt werden zudem von Sonntag, 24. Juni bis Dienstag, 26. Juni in die Strackestraße verlegt.

Parkmöglichkeiten

Am Frühstücksplatz stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Alle Zufahrten dorthin sind abgesperrt und dürfen nur von Dienst- und Versorgungsfahrzeugen mit Sondergenehmigung der Stadt Brilon passiert werden.

Auch der Lagerplatz darf nur von Dienst- und Versorgungsfahrzeugen mit Sondergenehmigung der Stadt Brilon angefahren werden. Als Parkplatz steht eine etwa 450 m südlich des Lagerplatzes gelegene Wiese zur Verfügung. Auch Taxen können nur bis zu dieser Wiese fahren . Trotz dieser Parkmöglichkeiten bittet die Stadt Brilon darum, die eigenen Fahrzeuge möglichst zuhause zu lassen und stattdessen den Service der RLG zu nutzen.

Hansestand

Die Stadt Brilon und der Hanse-Förderverein sind auf dem Lagerplatz mit einem eigenen Stand vertreten. Dort wird den Schnadegästen frischer Kaffee angeboten und es besteht die Gelegenheit, sich über die anstehenden Internationalen Hansetage 2020 zu informieren.

Abfallentsorgung

Entlang der gesamten Schnadestrecke werden in kurzen Abständen Abfallsäcke bereitgestellt. Die Stadt Brilon appelliert an alle Schnadegänger, den unterwegs anfallenden Abfall nicht achtlos in der Landschaft zu entsorgen, sondern diese Abfallsäcke auch zu nutzen.

Hundeverbot

Das Mitführen von Hunden beim Schnadezug ist nicht gestattet.

Planwagen

Die am Schnadezug teilnehmenden Planwagen müssen vorher bei der Stadt Brilon angemeldet werden. Anmeldungen sind noch bis Freitag, den 22. Juni möglich. Die Planwagen treffen sich morgens auf dem vorderen Schulhof der Grundschule St. Engelbert.

Sanitätsdienst

Die Briloner Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes übernimmt auch in diesem Jahr die sanitäts-dienstliche Betreuung des Schnadezuges. Auf dem Frühstücksplatz, dem Lagerplatz und entlang der gesamten Schnadestrecke wird sie an 19 Stellen mit Helfern präsent sein, um im – hoffentlich nicht eintretenden – Notfall schnelle Hilfe leisten zu können. Zur besseren Auffindbarkeit sind die Sanitätsstellen von 1 bis 19 durchnummeriert. Die Sanitätsstellen mit ihrer jeweiligen Nummer sind auch im aktuellen Schnadeflyer eingezeichnet.

Schnadeflyer

Es sind noch Exemplare des Schnadeflyers erhältlich. Sie liegen im Rathaus, im Amtshaus, bei der BWT, in den Geschäftsstellen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und (am Schützenfest-wochenende) in der Briloner Schützenhalle zur Mitnahme bereit.

Weitere Informationen zum Briloner Schnadezug sind auch auf der Internetseite der Stadt Brilon www.brilon.de eingestellt.

Foto: Ulrich Trommer

