CDU Landesparteitag – Matthias Kerkhoff MdL und Dr. Bernd Schulte erneut gewählt

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die CDU des Hochsauerlandkreises bleibt gut vertreten auf Landesebene. Beim Landesparteitag in Bielefeld am vergangenen Wochenende wurden Matthias Kerkhoff MdL und Dr. Bernd Schulte mit guten Ergebnissen erneut in den CDU-Landesvorstand gewählt. Klaus Kaiser MdL als Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes Südwestfalen und Dr. Peter Liese MdEP als Mitglied des CDU-Bundesvorstands gehören diesem Gremium ebenfalls an.

Beim Landesparteitag stand neben den Wahlen zum Landesvorstand die inhaltliche Beratung eines Antrags zur Digitalisierung im Mittelpunkt. Im Vorfeld hatte sich der CDU-Kreisverband mit dem Antrag beschäftigt und Änderungen eingebracht. 21 Delegierte aus dem Hochsauerlandkreis nahmen am Landesparteitag teil. Für den CDU-Kreisvorsitzenden Matthias Kerkhoff war es ein rundum gelungener Parteitag, weil deutlich wurde, dass wir eine geschlossene Partei und gut aufgestellt seien.

Quelle: Friedrich Nies, CDU-Kreisverbandes Hochsauerland

