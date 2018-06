„Circle of Life“, der Kreis des Lebens…

Brilon-Totallokal: Singstar-Gottesdienst zum Mitmachen

brilon-totallokal: Am Sonntag, 17. Juni laden Jugendliche der Ev. Kirchengemeinde wieder zum Singstar-Gottesdienst ein. Thematisch geht es um den „Circle of Life“, den Kreis des Lebens. Drei Generationen sprechen über ihr Leben: im Kindergarten und in der Grundschule haben die Großeltern sich kennengelernt, als Teenager treffen sie sich wieder, sie heiraten, bekommen eine Tochter. Und die hat gerade Probleme in ihrer Ehe und fragt nun die Eltern, wie sie mit Streit umgegangen sind.

Biblisch wird die Geschichte der Freunde David und Jonathan dazu in Beziehung gesetzt. Jugendpresbyter Benedikt Meckel hält die Predigt.

Junge und jung Gebliebene werden zum Gottesdienst erwartet. Die Lieder des Gottesdienstes sind bekannte Popsongs und Lieder aus Musicals. Inhaltlich nehmen sie die Lebensfragen auf. Die Lieder, das ist das Besondere dieser Gottesdienst-Form, können von Gottesdienstteilnehmern durchs Mikrofon mitgesungen werden. Die Liedtexte werden an die Kirchenwand projiziert. Bei den Fürbitten können sich alle beteiligen: digital mit Social Media oder analog mit Zettel und Stift.

Diese kommunikative Gottesdienstform haben die Briloner auch beim Kirchentag in Berlin vor einem Jahr angeboten. Die Kirche in Kreuzberg war voll. Das erhoffen sie sich auch für den Gottesdienst in Brilon, den das Team zusammen mit Vikarin Antje Jäkel vorbereitet hat. Der Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche, Kreuziger Mauer 2, beginnt um 18. 00 Uhr.

