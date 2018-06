Informationsveranstaltung am Gymnasium Petrinum zur Sucht- und Drogenprävention

Brilon-Totallokal: Vermutlich jeder junge Mensch wird in seinem Leben früher oder später mit legalen und / oder illegalen Drogen konfrontiert werden

brilon-totallokal: Die Persönlichkeit sowie die Lebensumstände des Einzelnen entscheiden jedoch darüber, ob sich daraus ein Drogenkonsum oder gar eine Drogensucht ergibt.

Kinder und Jugendliche sollen sich zu starken und selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln, die die Risiken und Gefahren von Suchtmitteln aller Art selbständig einschätzen können, über angemessene Problembewältigungsstrategien verfügen und die „gesündere“ Wege kennengelernt haben, positive Emotionen zu erzeugen. Dazu bedarf es einer effektiven Zusammenarbeit von Elternhaus, Schule und weiteren beteiligten Institutionen.

Die Elternpflegschaft des Gymnasium Petrinum in Brilon lädt daher interessierte Eltern und Erziehungsberechtigte herzlich zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung zur „Sucht- und Drogenprävention bei Kindern und Jugendlichen“ ein, die am Donnerstag, dem 21.06.2018, um 19.30 Uhr

in der Aula des Schulzentrums an der Jakobuslinde stattfinden wird.

Referent an diesem Abend wird Herr Kriminalhauptkommissar Stefan Didam von der Kreispolizeibehörde des HSK sein. Er wird in seinem Vortrag auf Aspekte wie Ursachen und Einflussfaktoren, Warnzeichen und Hilfsangebote eingehen.

Da die Besucherzahl in der Aula begrenzt ist, bittet die Schule um eine vorherige Anmeldung per E-Mail (vortrag@petrinum-brilon.de; Betreff: „Petrinum“ bzw. der Name der betreffenden Schule) bis zum 20.06.2018. Selbstverständlich werden die per E-Mail übermittelten Daten nicht an Dritte weitergegeben und nach Ablauf der Anmeldefrist umgehend gelöscht.

