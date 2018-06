Publikumsmagnet Autokino

Brilon-Totallokal: Die erste Autokino Veranstaltung in Brilon hat gehalten was sie versprochen hat:

brilon-totallokal: Mehrere hundert Besucher genossen ein einmaliges Kinoerlebnis auf der der 20 x 16 Meter riesigen Leinwand. Es hat alles gestimmt, angefangen von der Filmauswahl bis hin zum Wetter. „Am Donnerstag, als der Film „Wunder“ gezeigt wurde, waren über 150 Autos vor Ort. Am Freitag bei „Willkommen bei den Hartmanns“ noch einmal 30-40 Autos mehr.

Wir haben nur positive Resonanz von den Besuchern bekommen, es waren zwei schöne, außergewöhnliche Abende.“, so Wirtschaftsförderer Oliver Dülme von der BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH. Organisiert wurde die Veranstaltung von fünf Studentinnen der VWA Hellwig –Sauerland in Zusammenarbeit mit der BWT. „Aber ohne Sponsoren wäre so eine Veranstaltung nicht durchführbar. Neben den Big Six und der Volksbank Brilon Büren Salzkotten haben auch die Bäckerei Schladoth und die Metzgerei Scharfenbaum die Veranstaltung unterstützt. Natürlich gilt auch ein Dank an den Luftsportverein Brilon, der dieses Gelände für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat.“ so Dülme abschließend. Wie bekannt können Briloner Kinofilme zukünftig häufiger genießen, wenn Ende 2019 das neue Kino an der Keffelker Straße eröffnet. Ob es noch einmal ein Autokino in Brilon geben wird ist noch nicht klar, geplant war es als einmalige Veranstaltung.

BU.: Tolle Atmosphäre beim Autokino auf dem Flugplatz in Thülen

Quelle: ppa. Oliver Dülme – Wirtschaftsförderer – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon