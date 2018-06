Größtes Public Viewing der Region zur WM auf dem Briloner Marktplatz 

Brilon-Totallokal: Auf dem Weg zum fünften Stern

brilon-totallokal: Schwarz-rot-goldene Fan-Artikel und jede Menge Deutschland-Fähnchen verwandeln den Briloner Marktplatz bald wieder in eine brodelnde Fan-Meile. Wenn die deutsche Elf in Russland auf die Jagd zum fünften Stern geht, lädt die Sparkasse Hochsauerland „umsonst und draußen“ zum Fußball-Marathon ein und zeigt alle Begegnungen des Nationalteams auf der neuen Großleinwand.

Die kommende Weltmeisterschaft ist erneut ein Anlass für rauschende Fußball-Partys. Solch großartige Stimmung herrschte zuletzt beim Public Viewing der Sparkasse Hochsauerland anlässlich der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Mit Fußball-Hymnen und Sprechchören drückten die Besucher ihre Emotionen aus.

Noch ist es nicht soweit, aber im Hintergrund sind bereits viele Fäden geknüpft

Zum Gemeinschaftserlebnis trägt nicht unerheblich die neue Großleinwand der Sparkasse Hochsauerland bei. Mit annähernd 15 Quadratmetern ist die von hinten angestrahlte Leinwand in der Sparkassen-Bühne integriert und holt bei perfekter Bildqualität jeden Spielzug ganz nah heran. „Das ist einzigartig im Hochsauerlandkreis“, so Sparkassen-Direktor Peter Wagner und ist mit Recht stolz auf die Konstruktion. Gänsehaut rund um den Kump ist vorprogrammiert.

Die Technik obliegt in den Händen der erfahrenen Open-Air Partner Bähr Filmbetriebe e.K. aus Willingen und Peters Veranstaltungstechnik. Für das leibliche Wohl sorgt der SV 20 Brilon mit zahlreichen Helfern aus der Jugend- bis hin zu den „Alten Herren“. Der „Warsteiner-Treff“ auf dem Areal bestückt von Getränke Bergmann aus Brilon, versorgt die durstigen Kehlen. Neu ist der Ausschank in Form der Neuen ausschließlich für die Gastronomie bestimmten Warsteiner Gastroflasche mit 0,25 l Inhalt. Somit wird das leide Thema Pfand umspielt. Den Veranstaltern und Präsentatoren ist es sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass das Jugendschutzgesetz strikt beachtet wird.

Die Cateringerlöse fließen dem SV 20 Brilon zu und dienen dort ausschließlich der Jugendarbeit. Somit unterstützt das Kreditinstitut einmal mehr einen lokalen Verein.

Zur Übertragung kommen ausschließlich Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Vor Spielbeginn befeuert DJ Jörg Peters die Stimmung. Wegen des Briloner Schützenfestes zieht die Meile am Samstag, 23. Juni 2018 zum Spiel gegen Schweden auf den Schützenplatz um – alle anderen Begegnungen schauen sich die Fans auf dem Marktplatz an. Festgezurrt sind die Vorrundenspiele gegen Mexiko und Südkorea. Sollte Deutschland beim Achtel-,Viertel- oder Halbfinale oder beim Endspiel am 15. Juli bereits ausgeschieden sein, erfolgt auch keine Übertragung.

