Mike Maskottchen besucht Kita St. Elisabeth

Brilon-Totallokal: Auch in diesem Jahr haben die Kinder der Kita St. Elisabeth in Brilon das Mike Sportabzeichen absolviert und so ihre erste, zweite oder dritte offizielle sportliche Auszeichnung erhalten.

brilon-totallokal: Dies wurde mit einem kleinen Fest mit vielen Bewegungshits und des Besuch des MIKE Maskottchens in der Kita gefeiert.

Zum Erwerb der Sportabzeichen fanden vier tolle Aktionswochen in der Tageseinrichtung statt, in denen die Kinder in Kleingruppen jeden Tag ihr Können unter Beweis stellen konnten.

Bei den vielen Übungsstunden mit Aufgaben aus den Bereichen Laufen, Springen, Balancieren, Fangen & Werfen, Rollen, Klettern und Ernährung standen keine Höchstleistungen, sondern vor allem der Spaß an der Bewegung und das gemeinsame Erlebnis von Bewegungserfahrungen im Vordergrund. Die Bewegungseinheiten fanden auch oft im Freien statt.

Durch die intensive Betreuung und fachliche Anleitung der Erzieherinnen erfahren die Kinder neben den motorischen Anforderungen unter anderem auch Aspekte des sozialen Miteinanders und der Förderung von Wahrnehmungsleistungen. Das Sportabzeichen und die Bewegungsförderung der Kinder leisten somit einen wichtigen Beitrag zur frühkindlichen Entwicklung im Kleinkind- und Vorschulalter.

Die Kita St. Elisabeth ist seit 2011 als Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung zertifiziert.

Das Projekt MIKE-Sportabzeichen ist eine gemeinsame Initiative des KreisSportBundes und den Volksbanken im Hochsauerlandkreis.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon