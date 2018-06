„9 junge Wilde….begeistern nicht nur das Auge, sondern auch den Magen!

Brilon-Totallokal: Ach du grüne Neune!

brilon-totallokal: Das Wetter war beiden interessierten Gruppen hold, die am 5.5.18 und am 26.5.18 unter dem Motto „Ach du grüne Neune!“ der Einladung des Kneipp-Vereins Brilon e.V. gefolgt waren und zu einer kleinen Kräuterwanderung aufbrachen, um draußen in der Natur „einzukaufen“.

Unter Anleitung von Kräuterexpertin Rita Karte und Petra Hillebrand (beide Kneipp-Verein Brilon e.V.), machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg, die vitamin-und mineralstoffreichen Wildkräuter zu finden, zu bestimmen und anschließend in leckeren Rezeptideen zu verarbeiten…. und zu genießen!

Wahre Energiebündel sind sie…Knoblauchsrauke, Gundermann, Vogelmiere, Brennnessel, Spitzwegerich und Co.! Liefern sie uns doch jede Menge Vitamin C und Mineralstoffe, um unseren Körper nach dem langen Winter von der Frühjahrsmüdigkeit zu befreien.

Erklärt wurden wichtige Bestimmungsmerkmale und Eigenschaften der Pflanzen, damit später sicher und gezielt die Wildkräuter gesammelt werden können. Nach dem gemeinsamen Genuss der grünen Brötchen mit Kräuterdip und der 9 Kräutersuppe klang der kurzweilige Nachmittag bei einem Glas kühler Kräuterlimonade aus.

Porträts der Pflanzenpersönlichkeiten und einige Rezeptideen gab´s in der ausgehändigten Mappe für zuhause zum Nachlesen und Nachkochen.

„So vielseitig unsere Pflanzenwelt ist, so vielseitig sind auch die Rezeptideen“, sind sich Rita Karte und Petra Hillebrand einig.

Darum wird der Kneipp-Verein Brilon e.V. in nächster Zeit bestimmt erneut ein Kräuter-Event anbieten.“

Quelle: Petra Hillebrand, Kenipp-Verein Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon