Kneipp-Wanderung

Brilon-Totallokal: Haben sie schon mal gekneippt ?

brilon-totallokal: Sind Sie schon mal barfuß über den Boden des Waldes gelaufen? Kennen Sie die erfrischende Wirkung eines Armgusses? Was heißt „Leben in Balance“? Kann man Brennnesseln essen? Was ist eine „Blaue Stunde“? Sind Sie schon mal barfuß durch einen Bach gelaufen?

Zu vielen Fragen an diesem erholsamen Abend finden wir auch die Antworten. Deshalb treffen wir uns zu dieser geführten Kneippwanderung am Mittwoch den 27. Juni um 19.00 Uhr an der „Roten Brücke“. Auf dem etwa fünf Kilometer langen Weg erfahren Sie vieles über das Wirken von Pfarrer Kneipp und Dr. Grüne und deren Gesundheitsphilosophie. Nach rund drei erlebnisreichen Stunden erreichen wir wieder unseren Startpunkt.

Anmeldungen bitte an den Kneippanimateur Jochen Bereiter, Tel. 0151 590 355 65.

Kosten pro Teilnehmer: fünf Euro.

Quelle: Jochen Bereiter

