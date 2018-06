Neuer König in Olsberger

Brilon-Totallokal: Julius Hilbig ist neuer Schützenkönig in Olsberg

brilon-totallokal: Mit seinen erst 23 Jahren hat sich Julius Hilbig zum jüngsten König in der Geschichte der Schützenbruderschaft St. Michael Olsberg geschossen. Nach etwas mehr als einer Stunde und dem 247. Schuss sicherte er sich die Königswürde gegen seinen Kontrahenten Peter Rosenkranz.

Nachdem sich Julius Hilbig zwei Wochen zuvor beim Jungkönigschießen zum wiederholten und qua Satzung letzten Male mit dem vorletzten Schuss „begnügen“ musste, orakelte er bereits am selben Abend, zwar enttäuscht, aber dennoch motiviert: „Dann ist Schützenfest der „große“ Vogel fällig“.

Mit dem passionierten Jäger Peter Rosenkranz hatte der Hauptmann der Olsberger Junggesellenkompanie von Anfang an einen mehr als würdigen Gegner. Beide hielten sich mit Schüssen auf Krone, Reichsapfel und Zepter erst gar nicht auf, sondern schossen direkt dorthin, wohin man schießen muss, wenn man König werden will: nah an die Verschraubung. Es entwickelte sich zum Schluss das spannendste Schießen in Olsberg seit vielen Jahren. Der Vogel rutschte mehrere Male auf der Stange nach Vorne, drehte sich dabei bei fast jedem Schuss sowohl vertikal als auch horizontal, so dass letztlich wohl auch das nötige Quentchen Glück zu Julius Hilbig, welches ihm bei seinen Anläufen zum Jungschützenkönig fehlte, zurückkehrte und den Wettbewerb letztlich entschied.

Zu seiner Königin erwählte Julius Hilbig, der als Industriemechaniker bei der Olsberger Hütte beschäftigt ist, seine Freundin Rebecca Phillips. Als Begleiterpaare stehen dem jungen Königspaar Gregor Müller und Pia Hollmann sowie Jonas Busch und Valerie Rothermund für das kommende Jahr zur Seite.

Die Krone holte sich der amtierende Schützenkaiser Karl-Heinz Stahlschmidt. Der Reichsapfel und das Zepter gingen an den Olsberger Bürgermeister Wolfgang Fischer.

Quelle: Thorsten Schauerte

