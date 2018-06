Informationsveranstaltung „Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung“ gut besucht

Brilon-Totallokal: Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung für Vereine und Ehrenamtliche …

brilon-totallokal: Am Montag, den 12.06.2018 begrüßte Bürgermeister Dr. Bartsch rund 150 Vertreter aus Vereinen und sonstigen ehrenamtlichen Organisationen aus dem Stadtgebiet Brilon in der Aula des Schulzentrums, um rund um das Thema „Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung“ zu informieren und offensichtlich bestehende Ängste und Unsicherheiten zu nehmen.

In einem Bürgermeister-Vor-Ort-Termin in Bontkirchen stellte sich der Informationsbedarf der ehrenamtlich Tätigen heraus. Herr Bürgermeister Dr. Bartsch verdeutlichte, dass „Brilon eine lebendige Vereinskultur hat, die in ehrenamtlicher Art und Weise vielfältige und wertvolle Beiträge zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben in der Stadt und den Ortsteilen beiträgt.“

Als Fachreferenten standen Herr Rechtsanwalt Dr. Christoph Worms (BRANDI Rechtsanwälte Partnerschaft mbB) und Herr Christoph Voß (Fa. Field) zur Verfügung. Während Herr Dr. Worms umfassende Informationen zu den nunmehr geforderten Verwaltungstätigkeiten in Verein und Ehrenamt gab, veranschaulichte Herr Voß praxisnah, welche Fallstricke auf den Betreiber einer Website im Hinblick auf beispielsweise eine ordnungsgemäße Datenschutzerklärung warten.

Dass Informationsbedarf besteht zeigte nicht zuletzt die abschließende Diskussion, in der vornehmlich Herr Dr. Worms eine Vielzahl an Fragen der interessierten Besucher fachkompetent beantwortete. In seinem Schlusswort versicherte Dr. Bartsch, die Vereine und Ehrenamtlichen nicht mit der Umsetzung allein zu lassen. Vielmehr versteht er weitere Unterstützungsangebote für diese Zielgruppe als öffentliche Aufgabe. Insofern werden die Beteiligten im Austausch bleiben und versuchen Synergien zu schaffen, um Vereine und Ehrenamt bei dieser doch großen Herausforderung zu unterstützen.

Bildnachweis: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

Bildunterschrift: Unterstützen Vereine und Ehrenamtliche bei der Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und RA Dr. Christoph Worms

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon