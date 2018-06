Sensburg: Jetzt für den Jugendmedienworkshop 2018 des Deutschen Bundestags bewerben

Brilon-Totallokal: Eine Woche lang werden die Jugendlichen hinter die Kulissen des parlamentarischen und medialen Geschehens in der Hauptstadt blicken

brilon-totallokal: Berlin/ Hochsauerlandkreis. Der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg ruft junge Medienmacher zur Teilnahme am Jugendmedienworkshop 2018 des Deutschen Bundestags auf, der in diesem Jahr zwischen dem 25. November und 01. Dezember 2018 in Berlin stattfinden wird. Gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland e. V. lädt der Deutsche Bundestag zum mittlerweile fünfzehnten Mal 30 junge Journalistinnen und Journalisten zu einem Workshop nach Berlin ein.

Eine Woche lang werden die Jugendlichen hinter die Kulissen des parlamentarischen und medialen Geschehens in der Hauptstadt blicken. Sie hospitieren in Redaktionen, lernen Hauptstadt-Journalisten kennen, diskutieren mit Abgeordneten aller Fraktionen, besuchen Plenarsitzungen im Deutschen Bundestag und erstellen eine eigene Zeitung.

Unter dem Titel „Zwischen Krieg und Frieden“ werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Workshops mit Krieg und Frieden, aber auch mit deren Übergängen auseinandersetzen. Wie kann Frieden geschaffen und aufrechterhalten werden? In welcher Beziehung stehen Krieg und Medien zueinander? Diese und andere Fragestellungen sollen innerhalb des Workshops vertieft und diskutiert werden.

Bewerben können sich medieninteressierte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Nähere Informationen zum Workshop finden sich auf www.patrick-sensburg.de. Die Bewerbungsphase beginnt am 23. Juli 2018 und endet am 14. September 2018.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

