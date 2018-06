Auf der GATE|2018 geht’s rund!

Brilon-Totallokal:Begehbarer Heißluftballon und WM-Public Viewing auf der GATE|2018!

brilon-totallokal: Die Luft surrt von dutzenden Ventilatoren, immer voller werden die Stoffhüllen auf der Wiese. Und dann heben sie ab, einer nach dem anderen. Wenn Heißluftballone gen Himmel steigen, sind die „Ahs“ und „Ohs“ der Besucher, die zum Himmel blicken, aus der Menschenmenge deutlich herauszuhören. Staunen macht sich breit, denn es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man einen Ballon nur aus weiter Ferne, oder aus unmittelbarer Nähe sieht.

Das Herz und gleichzeitig das Beeindruckende eines jeden Heißluftballons ist die Ballonhülle. Schließlich besteht die Hülle aus bis zu 672 Segmenten, also rund 2.100 Quadratmetern Stoff. Und von diesen riesigen Dimensionen können sich die Besucher der GATE-Erlebnismesse am 24. Juni 2018 selbst ein Bild machen. Von 13 Uhr bis 17 Uhr haben diese nämlich die Möglichkeit, die Hülle eines Warsteiner Ballons zu begehen und dem Piloten ihre Fragen zu stellen.

Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft wird das Spiel Deutschland : Schweden am Samstag, den 23.06.2018 ab 19.30 Uhr auf einer Großflächenleinwand übertragen. Eine große Streetfoodmeile steht während der gesamten Zeit mit Köstlichkeiten bereit und eine Lounge lädt zum Feiern und Mitfiebern ein.

Vom 23. bis 24. Juni öffnet die Erlebnismesse GATE zum dritten Mal ihre Tore. Hier können Besucher rund um den Quax-Hangar direkt am Rollfeld des Flughafens Paderborn/Lippstadt eine Vielzahl an Attraktionen und Aktionen für Groß und Klein erleben. Live-Shows, darunter ein Auftritt des Stargastes Anna-Maria Zimmermann, laden zum Verweilen ein. Radio Hochstift ist live vor Ort. Zahlreiche Foodtrucks mit sommerlicher Chillout-Area servieren gehobenes Streetfood auf die Hand. Zudem präsentieren sich zahlreiche Reiseaussteller und planen mit Know-how und wertvollen Tipps für Sie die nächste Reise in die Ferne.

Auf 20.000 qm präsentieren sich Unternehmen und Vereine in einmaliger Atmosphäre einem breiten Publikum. Die Messe, die der Flughafen gemeinsam mit der Messe- und Eventagentur CAT marketing GmbH veranstaltet, ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen rund um die Erlebnismesse am Paderborn-Lippstadt Airport gibt es unter www.gatemesse.de.

Foto: Begehbare Heißluftballonhülle aus rund 2.100 Quadratmetern Stoff und bis zu 672 Segmenten.

Bildnachweis: Foto Warsteiner

Quelle: Anke Hammerström, CAT marketing GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon