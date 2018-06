Feuer und Wasser im Urzeitmeer von Brilon

Brilon-Totallokal: Reste von untermeerischem Vulkanismus als Schmuck im Haus Hövener

brilon-totallokal: Im Erdaltertum war die Gegend um Brilon bedeckt durch ein großes Urzeitmeer, bevölkert mit einer tropischer Vegetation, in etwa vergleichbar der, wie wir sie heute noch in der Südsee finden können. Und ähnlich wie in den letzten Wochen auf Hawaii regten sich auch bereits damals schon untermeerische Vulkane. Sie hinterließen bis heute ihre Spuren in Brilons Erde: Diese können daher in Gestalt von Diabas und dem Onyx ähnlichen Gesteinen von aufmerksamen Spaziergängern gefunden werden.

In Ehrfurcht vor den faszinierenden Umständen ihrer Entstehung und dem hohen Alter dieser Fundstücke kann deren Schönheit durch eine schonende und veredelnde Bearbeitung mit Diamantsäge und Schleifstein noch deutlicher hervorgehoben werden, so dass schließlich wahre Schmuckstücke daraus entstehen können.

Exklusiv für das Haus Hövener wurden daher solche Steine zu Perlen, Linsen oder Narvette-Formen verarbeitet, die eine recht außergewöhnliche Grundlage für die Herstellung von sehr individuellem Halsschmuck mit Heimatbezug abgeben.

Befristet bis Ende Juli wird im Haus Hövener eine kleine Kollektion von Colliers aus original Briloner Vulkangestein angeboten. Sie bestehen aus einer Kombination einheimischer Gesteine mit dem Funkeln von Silber, Zinn und Edelsteinen sowie meisterlich hergestellten böhmischen Glasperlen oder griechischer Feinkeramik. Alle Stücke sind in sommerlichen Blau- und Grüntönen gehalten, so dass sie einen intensiven Eindruck vom damaligen Südseeflair unserer Heimat bieten. Jedes Stück ist ein nummeriertes handgefertigtes Unikat und bietet eine gute Gelegenheit für jeden, sich ein Stück Heimat mit in die Ferne zu nehmen.

Die geologische Abteilung des Museums Haus Hövener lädt alle Besucher ein, tief in Erdgeschichte einzutauchen; eine umfassende und informative Ausstellung zeigt die Gesteine der Briloner Hochfläche und informiert über deren spannende Entstehung vor unvorstellbaren 385 Millionen Jahren.

Das Museumsteam freut sich auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten: Dienstag-Sonntag täglich von 11-17 Uhr und nach Vereinbarung.

BU.: Colliers aus Briloner Vulkangestein mit Silber, Zinn und Keramik; Collier aus „Briloner Marmor“ mit Glasperlen und Meerestieren aus Zinnlegierung (nickelfrei).

Quelle: Apollonia Held-Wiese, Museum Haus Hövener

