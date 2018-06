HSK-Berufskollegs kooperieren mit der Nachwuchsstiftung Maschinenbau

Brilon-Totallokal: Die Berufskollegs Olsberg, Meschede und Berliner Platz in Arnsberg kooperieren seit diesem Jahr mit der Nachwuchsstiftung Maschinenbau in Bielefeld.

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Bei einem gemeinsamen Treffen mit den Vertretern der Stiftung sowie der Bezirksregierung Arnsberg vereinbarten die Schulleiter Volker Dietrich (Berufskolleg Olsberg), Carsten Placht (Berufskolleg Meschede) und Berthold Hohmann (Berufskolleg Berliner Platz in Arnsberg) die zukünftige Zusammenarbeit. Der Plan zur Kooperation mit der Nachwuchsstiftung wurde als strategisches Ziel im Rahmen des Projekts „Regionales Berufsbildungsnetzwerk (RBBN)“ zwischen allen Schulleitungen der Kreisberufskollegs vereinbart.



Die im Jahr 2009 gegründete Stiftung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Partner der beruflichen Bildung im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus entwickelt. Sie unterstützt Berufskollegs und Ausbildungsbetriebe in Fragen der beruflichen Ausbildung. „Die von der Stiftung entwickelten Aus- und Weiterbildungsmedien, Fortbildungsangebote und Konzepte zur Umsetzung moderner beruflicher Bildung können von Schulen und Betrieben gleichermaßen genutzt werden“ so Peter Bole, Leiter der Nachwuchsstiftung. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt in der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Bereich der digitalen Fertigungsprozesse. Zudem können Auszubildende eine Zusatzqualifikation in diesem zukunftsrelevanten Bereich erwerben. Insgesamt nehmen in NRW 30 Berufskollegs an diesem Projekt teil.



Bereits im Herbst werden die ersten Lehrkräfte und Ausbilder an den von der Nachwuchsstiftung organisierten Fortbildungen teilnehmen können.

