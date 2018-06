Sparkasse Hochsauerland „Das Ende der Krawattenpflicht“

Brilon-Totallokal: Die Krawattenpflicht – das war einmal.

brilon-totallokal: Seit dem 1. Juni dürfen die männlichen Mitarbeiter der Sparkasse Hochsauerland auf die Krawatte verzichten. Aber nicht nur das, die Kleiderordnung wurde komplett überarbeitet und gelockert. Smart Casual nennt sie sich und bedeutet, neben Anzug und Kostüm mit Krawatte oder Halstuch sind jetzt auch gepflegte Jeans oder Chinos und der offene Kragen bei den Herren erlaubt.

„Mit unserem neuen Dresscode wollen wir es unseren MitarbeiterInnen einfacher machen ihre Individualität auch über ihre Kleidung auszudrücken, das bringt aus unserer Sicht mehr Nähe zum Kunden“, erläutert Peter Wagner, Vorstandsvorsitzender.

Die großen Dax Unternehmen machen es vor und auch viele Sparkassen und Banken sind diesem Trend schon gefolgt. Ein strenger Dresscode passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit, wenn man seinen Kunden auf Augenhöhe begegnen will. Warum also weiterhin durch strenge Kleidung eine unnötige Barriere schaffen?

„Im Beratungsgespräch kommt es doch auf Persönlichkeit und Kompetenz an und nicht auf die Kleidung, die unsere MitarbeiterInnen tragen, das sehen wir auch an den Kundenreaktionen“, macht Ulrich Dolle, Vorstandsmitglied deutlich. „In den ersten Tagen haben wir nur positive Reaktionen erhalten, das bestärkt uns in unserer Entscheidung.“

An dem neuen Dresscode haben MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Abteilungen mitgearbeitet. Dabei war es allen wichtig, nur den groben Rahmen vorzugeben, schließlich soll sich jeder MitarbeiterIn damit identifizieren. Krawatte und Halstuch sind natürlich weiterhin möglich und werden gerade bei offiziellen Anlässen auch in Zukunft getragen.

