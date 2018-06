Unterwegs mit Gott

Brilon-Totallokal: Kinderfahrzeugsegnung nach heiliger Messe

brilon-totallokal: Zur heiligen Messe am Sonntag, 1. Juli um 10 Uhr in die Propsteikirche sind alle Familien des Pastoralverbundes Brílon herzlich eingeladen. Die Messe wird von Kindern der Kita St Elisabeth mitgestaltet.

Kinder sind gerade in der warmen Jahreszeit oft mit ihren Fahrzeugen unterwegs, mit Rollern, Fahrrädern, Inlinern. Dies macht viel Freude, kann aber auch gefährlich sein.

Mit diesem Thema haben sich die Familien und Erzieherinnen der Kita St. Elisabeth während der Vorbereitungen zum Gottesdienst beschäftigt. Dabei erfuhren sie nicht nur, dass Gott uns wie eine Bremse am Fahrrad manchmal unsere Grenzen zeigt, wenn wir zu schnell unterwegs sind, sondern dass Gott uns Licht wie eine Lampe schenkt, wenn wir den richtigen Weg nicht finden können. Gott gibt uns Schutz wie ein Helm und Luft zum Atmen, wie aus einer Fahrradpumpe. Wie durch eine Klingel werden wir im Gottesdienst aufmerksam und sensibel gemacht für die wichtigen Dinge unseres Lebens!

Gott hat mich lieb, er ist für mich da- mit dem Thema Religiöse Bildung und Kinderpartizipation hat sich die Kita st Elisabeth bereits seit einem Jahr gemeinsam mit Kindern, Eltern und Pastoralteam beschäftigt. Nun erfolgt ein weiterer wichtiger Schritt hinein in die Gemeindeliturgie, berichtet Kitaleitung Manuela Elias. Regelmäßig wird die Kita zukünftig die heiligen Messen am Sonntag mit den Kindern mitgestalten, geplant ist bereits eine Messe zu Erntedank am 7.10. und zum Advent am 9. Dezember, berichtet Propst Dr. Reinhard Richter.

Die Kita St. Elisabeth ist als Familienpastoraler Ort der Gemeinde vom Erzbistum Paderborn zertifiziert und befindet sich aktuell im Prozess der Re- Zertifizierung.

Gestartet wird nun am 1. Juli mit einer Fahrzeugsegnung nach der heiligen Messe.

Damit es besonders den kleineren Kindern nicht zu lang in der Kirche wird, werden die Erzieherinnen die heilige Messe vor der Wandlung verlassen und ins Pfarrzentrum gehen. Die Kinderfahrzeuge werden bitte vor der Messe im Pfarrzentrum oder auf dem Kirchhof abgestellt und nach der Messe von Stadtkaplan Christian Laubhold gesegnet. Die Kinder bekommen dann auch einen Christopherus – Aufkleber.

