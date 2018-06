Briloner Hanse-Fahrradteam nach Rostock gestartet

Brilon-Totallokal: Übermorgen Ankunft in Rostock

brilon-totallokal: Am heutigen Dienstagmorgen um 6.30 Uhr gab Bürgermeister Dr. Bartsch den Startschuss:

Nun ist das elfköpfige Fahrradteam auf dem Weg nach Rostock – über eine Gesamtstrecke von rund 550 km in drei Etappen, die jeweils eine Länge zwischen 150 km und 200 km pro Tag haben. Bei passablen Wetterverhältnissen starteten die Radler mit Respekt vor der Strecke, vielmehr aber mit Freude auf die erneute gemeinsame Tour Richtung Steinhuder Meer (erstes Etappenziel).

Auf der Facebookseite des Tourorganisators Stefan Ester wird ein Tagebuch geführt. Hier werden während der nächsten Tage regelmäßig aktuelle Informationen über den Tourenverlauf eingestellt. Verfolgen Sie die Truppe online und feuern Sie sie mit einem „Gefällt mir“ an!

Das Radteam besteht aus den 11 Fahrern Stefan Ester, Christian Ester, Benedikt Köster, Martin Ansorge, Volker Müller, Heinz Weber, Daniel Freymark, Stefan Becker, Juliane Sprenger-Becker, Andrea Wind sowie Gerd Corell, der kurzfristig noch zum Team hinzu gestoßen ist.

Einen besonderen Dank richtet das Team an die Stadt Brilon für die Ausstattung mit den Hanse-Fahrradtrikots, an die Firma Egger für die gesponserte komplette Fahrradgarnitur, an den Craftshop Willingen für die Versorgung mit Werkzeug und Utensilien für eventuell notwendige Reparaturen, an die Firma Paul Witteler für die kostenlose Bereitstellung des großräumigen Begleitfahrzeugs, an die Firma Vogel Werbetechnik für die gewohnte Unterstützung der Radgruppe mit Fahrzeugbeschriftung u.a. sowie an die Bäckerei Schladoth für die Versorgung mit Müsliriegeln und Broten.

Mit Laura Ester und Markus Wind ist außerdem das Begleitfahrzeug bestens besetzt, denn eine frisch gebackene medizinische Fachangestellte und ein Fahrradmonteur dürften die optimale Versorgung sicherstellen.

Vielleicht kreuzen sich die Wege von Radteam und der am Mittwoch startenden städtischen Delegation auf der Reise – spätestens am Donnerstagabend werden jedoch in Rostock gemeinsam die 38. Internationalen Hansetage eröffnet.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

