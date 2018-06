Serviceteam Brilon: BMW und MINI Deutschland vergeben Service Excellence Award

Brilon-Totallokal: Automobilgesellschaft Wahl in Brilon für BMW und MINI ausgezeichnet

brilon-totallokal: Brilon/München. BMW und MINI Deutschland verliehen den Service Excellence Award 2017 an 54 Servicebetriebe der deutschen Serviceorganisation, die sich im vorherigen Geschäftsjahr durch herausragende Kundenzufriedenheit und Servicequalität auszeichneten. Die Preisverleihung fand in der beliebten Event-Location Motorwerk in Berlin statt. „Kundenzufriedenheit steht für uns bei der BMW Group an oberster Stelle. Dazu gehört ein Service auf Top-Niveau“, so Christian Scheppach, Leiter Aftersales BMW Deutschland. „Mit dem Service Excellence Award bedanken wir uns bei unseren Service Partnern für die hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr. Gemeinsam machen wir Kundenorientierung und Qualität im Service spürbar.“

Bereits zum vierten Mal prämiert der Service Excellence Award die jeweils besten BMW und MINI Service Partner in ihrem Vertriebsgebiet für hervorragende Leistungen. Die Betriebe erfüllten nicht nur die Qualitätsstandards mit höchster Zufriedenheit, sondern überzeugten auch in den Werkstatttests und im direkten Kontakt mit ihren Kunden, deren Feedback mit in die Wertung einfloss. Die Laudatoren der diesjährigen Veranstaltungen waren Peter van Binsbergen, Leiter BMW Vertrieb Deutschland, Christian Ach, Leiter MINI Deutschland, Christian Scheppach, Leiter Aftersales BMW Deutschland, und Erich Ebner von Eschenbach, Leiter Aftersales Business Management BMW. Die deutsche Serviceorganisation besteht aus 709 BMW und 516 MINI Betrieben. Die jährlich stattfindende Verleihung des Service Excellence Awards repräsentiert die Anerkennung der BMW Group für die Arbeit ihrer Partner und zeugt von der hohen Serviceorientierung des Automobilherstellers, der sich den Bereichen Kundenorientierung und Kundenerlebnis intensiv widmet.

Am vergangenen Donnerstag überreichte Frank Hoffmann, Gebietsleiter Aftersales Vertrieb Deutschland, die Urkunden – verbunden mit einem großen Lob – an das Serviceteam Brilon. Thorsten Jähn, Centerleiter Wahl-Group Brilon – Korbach – Frankenberg, Karl Hohmann, Serviceleiter Brilon, und Heiko Lang, Teilevertriebsleiter Brilon, durften zusätzlich stellvertretend für ihr ganzes Team die bereits fünfte Urkunde für einen Werkstatttest, der bei der Automobilgesellschaft Wahl in Brilon durch BMW durchgeführt und mit 100 % bestanden wurde, von Frank Hoffmann entgegennehmen.

