brilon-totallokal: Für ihr kontinuierliches Engagement für die Förderung früher Bildung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik erhielt der Kindergarten Hoppecke die Zertifizierung als „ Haus der kleinen Forscher“.

Zwei Erzieherinnen aus dem Team bilden sich regelmäßig fort, um mit den Kindern auf Entdeckungsreise durch die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu gehen. Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen beobachten und erforschen sie Phänomene in ihrem Alltag. Dabei werden auch eine Reihe weiterer Kompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen wie lernmethodische Kompetenz, Sprach- und Sozialkompetenz, Feinmotorik und ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und innerer Stärke gefördert. Die Fortbildungen werden von der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ortsnah in verschiedenen Institutionen angeboten.

Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten Gütesiegel und den „Prozessbezogene(n) Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht“ orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen neu bewerben.

Überreicht wurde die offizielle Plakette von Herrn Matthias Kerkhoff MdL und Dipl. Stat. Frau Elke Henke, Koordinatorin vom Haus der kleinen Forscher.

Zur Freude der Erzieher/innen, Eltern und Kinder, nahmen auch der Bürgermeister Herr Dr. Christof Bartsch, Frau Wigge und Frau Becker als Vertreter der Stadt Brilon, sowie die Ortsvorsteherin Frau Beele teil.

Bevor als Höhepunkt die Plakette überreicht wurde, hatten die Kinder und alle anderen Gäste ausgiebig Gelegenheit selber zu experimentieren und spannende Dinge zu erforschen.

Selbstgebaute Raketen aus Fotodosen, flotte Flieger, Knisterschokolade, Flaschentornados und viele andere Dinge sorgten durchaus für die ein oder andere Überraschung und begeisterte Jung und Alt.

In der Schau-Dich-Schlau Ecke konnten interessante Phänomene aus dem Alltag betrachtet werden. Sei es eine Wassertreppe, eine selbst hergestellte Lavalampe, ein gezauberter Regenbogen und die Schutzkraft einer Zahnpasta.

Der größte Anziehungspunkt war jedoch die im Kindergarten ausgebrüteten Küken, die einen Tag vor dem Forscherfest geschlüpft sind und sich am Nachmittag den Besuchern aktiv und munter zeigten.

Mit großer Spannung hatten die Kinder über drei Wochen den im Kindergarten platzierten Brutkasten beobachtet. Besonders faszinierend fanden die Kinder die piependen Töne, die aus den noch geschlossenen Eiern drangen. Als dann 2 Tage später die Küken geschlüpft waren kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr.

Aufgrund der großen, positiven Resonanz, wird dieses nicht der letzte Forschertag im Kindergarten Hoppecke gewesen sein.

Quelle: Das Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

