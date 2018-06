Lions Club Olsberg-Bestwig mit vielen Aktivitäten

Brilon-Totallokal: Raphael Sprink als neuem Präsidenten

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig. Der Lions Club Olsberg-Bestwig hat einen neuen Präsidenten: Raphael Sprink übernahm die Leitung des heimischen Lions Clubs von seinem Vorgänger Peter Evers. Neue Vizepräsidentin ist Eva Schmidt. Die jährliche Ämterübergabe fand diesmal mit einer Feierstunde im Bremer Rathauskeller statt. Im Rahmen der zweitägigen Visite besichtigten die heimischen Lions auch das Airbus-Gelände mit der Ausstellung „Defence and Space“, in der unter anderem ein Nachbau der Weltraumstation ISS zu sehen ist.

Vollkommen irdisch werden dagegen das kommende Programm sowie die Aktivitäten der Lions aus Olsberg und Bestwig sein. Raphael Sprink hat seine Präsidentschaft unter das Motto „Homebase Sauerland – mehr als ein provinzieller Landstrich“ gestellt. Der neue Club-Präsident will damit Menschen, Projekte und Initiativen aus der heimischen Region vorstellen – Raphael Sprink: „Menschen, die aus dem Sauerland heraus internationale Projekte fördern; Initiativen, die das Sauerland stärken und Firmen, die das Sauerland prägen.“

Um die heimische Region und ihre Menschen zu stärken, wollen sich die Lions aus Olsberg und Bestwig aber auch ganz persönlich einbringen – zum Beispiel mit dem Verkauf des beliebten Adventskalenders ab Ende Oktober. „Der Reinerlös aus dem Kalenderverkauf macht es unserem Club möglich, eine ganze Reihe von sozialen, kulturellen und gemeinnützigen Projekten zu fördern – vor allem solche, die Kindern und Jugendlichen in der Region zugutekommen“, erläutert Raphael Sprink. Zeitgleich mit dem Kalenderverkauf führen die Lions in Olsberg und Bestwig auch eine Sammelaktion durch, in der alte, nicht mehr benötigte Handys abgegeben werden können. Pro Mobiltelefon zahlt eine Recycling-Firma dann an den Club einen Festpreis von mindestens einem Euro – dieses Geld wollen die heimischen Lions dann für soziale Zwecke einsetzen.

Daneben wird sich der Lions-Club Olsberg-Bestwig im Herbst an der weltweiten Aktion „Lions-Friedensplakat“ beteiligen; zudem veranstaltet der Club im Frühjahr 2019 ein Benefizkonzert.

Foto: Raphael Sprink (li.) ist neuer Präsident des Lions Clubs Olsberg-Bestwig. Er übernahm turnusmäßig die Clubleitung von seinem Vorgänger Peter Evers.

Bildnachweis: Lions Club Olsberg-Bestwig

Quelle: Jörg Fröhling

