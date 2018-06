Mitgliederversammlung Hanse

Brilon-Totallokal: Der Ehrenbürgermeister der Stadt Brilon Franz Schrewe, lädt alle herzlich zur Mitgliederversammlung 2018 ein

brilon-totallokal: Der Ehrenbürgermeister der Stadt Brilon und gleichzeitig Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Hansetage 2020 in Brilon e.V., Franz Schrewe, lädt alle Mitglieder, Freunde, Förderer und Gönner des Födervereins herzlich zur Mitgliederversammlung 2018 ein. Diese findet am Montag, den 16. Juli 2018 um 19.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Brilon statt. Unter Anderem werden die für die Jahre 2018 und 2019 geplanten Aktivitäten vorgestellt.

Zudem wird es einen ausführlichen Bericht über die Hansetage 2018 in Rostock geben, um dann über den Planungsstand für die Hansetage in Brilon im Jahr 2020 zu berichten. Ergänzungen zur Tagesordnung können bis 09.07.2018 schriftlich beim Vorstand beantragt werden. Ausdrücklich sind nicht nur Mitglieder geladen, sondern alle Interessierten. Weitere Informationen rund um die Hansetage und die vollständige Tagesordnung sind auf der Homepage des Vereins unter www.hansetagebrilon.de zu finden.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

