VHS – Workshop Malerei

Die Nass-in-Nass-Methode wird Schritt für Schritt vorgestellt und eingeübt. Die Teilnehmenden malen gemeinsam und unter Anleitung der Kursleiterin das Blumen-Bild des Kurstages. Das komplette Material inklusive Staffelei, Farben und Malgründe werden zur Verfügung gestellt.

Der Kurs findet von 10:00 bis 16:30 Uhr in Sekundarschule in Olsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de oder im Internet unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Sabine Becker, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg