Hanse-Mitorganisator Jörg Schlüter Gast in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

brilon-totallokal: Informationen aus erster Hand zu den Vorbereitungen der internationalen Hansetage 2020 in Brilon erhielten die interessierten Bürger von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle im Rahmen einer Bürgerversammlung vom Hanse-Mitorganisator Jörg Schlüter. Insgesamt erwarten die Organisatoren rund 120.000 Gäste vom 4. bis 7. Juni 2020 in Brilon. Insgesamt gehören der internationalen Hanse 191 Städte in Europa an, davon 50 Städte aus Westfalen.

Dieses ist eine gewaltige Aufgabe an der alle Briloner Bevölkerungsgruppen, ob jung ob alt, mitwirken können. Hierbei sind auch alle Dörfer aufgefordert, auf freiwilliger Basis sich zu beteiligen. Jörg Schlüter sprach daher bewusst alle Bürger aus Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle an, sich Gedanken zu machen, wie sich das Dorf bei diesen Hansetage aktiv einbringen kann.

Erste Überlegungen wurden an diesem Abend kurz besprochen. Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann wird daher noch vor den Sommerferien zu einer weiteren Bürgerversammlung zu diesem Thema einladen. Er bittet alle Bürger, Vereine und Verbände sich bis dahin Gedanken zu machen, wie das Dorf sich bei den Hansetagen beteiligen kann.

Bild: Hanse-Mitorganisator Jörg Schlüter überreicht Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann als Geschenk den Briloner Hanseschal. Der Ortsvorsteher übergibt ihm als Dank den „Petersborner Kyrill-Tropfen“.

Quelle:: Dorfgemeinschaft

