Radeln statt Zocken – Mattes Ruhl startet eine 583 km lange Tour Radtour nach Heusden-Zolder

Brilon-Totallokal: Der Schüler Mattes Ruhl startet eine von Sponsoren unterstützte Radtour, auf welcher er Brilons Partnerstadt Heusden-Zolder (Belgien) besucht, um den Kontakt zwischen den Partnerstädten zu stärken und um gegen das klassische Bild eines Jugendlichen aus der heutigen Zeit „radeln“.

brilon-totallokal: Der 16 jährige Schüler Mattes Ruhl hat sich für seine Zeit nach dem Realschulabschluss und vor seiner Abiturvorbereitung etwas Außergewöhnliches überlegt. Er fährt mit einem Fahrrad in Brilons Partnerstadt Heusden-Zolder. Nachdem er seine Planung der 583 km langen Tour beendet hatte (Übernachtungsmöglichkeiten, Streckenabschnitte, zeitlicher Rahmen, Ausrüstung, etc.) ging er auf den Bürgermeister Dr. Bartsch und die Partnerschaftsvereinigung zu und erhielt ihre Unterstützung für sein Projekt (Kontaktherstellung zum Bürgermeister der Partnerstadt, Maskottchen). Als Intention eine solche Tour zu machen, nannte Mattes, die Möglichkeit zu zeigen, dass es auch noch Jugendliche gibt, die nicht nur vor einer Konsole sitzen und den ganzen Tag im Haus verbringen, sondern die auch Freude an der Natur und dem Radfahren haben können. Um seinen Plan besser realisieren zu können, war und ist er auf Sponsoren angewiesen. Deshalb erstellte er eine Mappe, mit welcher er sich bei in Brilon ansässigen aber auch nicht ansässigen Firmen vorstellte, Termine vereinbarte um seine Idee vorzustellen und sie „ an den Mann“ oder „an die Frau“ zu bringen. „Dies erforderte Mut und bei Absagen musste ich manchmal ganz schön schlucken, aber auch das gehört dazu“, berichtet Mattes.

Sein Hauptsponsor ist das „Bikecenter Feldmann Brilon“, welches ihn mit einem Fahrrad und Kleidung für die Tour ausrüstet.

Weitere bisherige Sponsoren und Unterstützer seines Vorhabens sind: Adler Apotheke, Hansetage, Sport Point, Falke, Haberland, Juwelier Weber, Julia Wrede, Fliesen Kloke, Ap-Quality, Barmer Krankenkasse, Buchhandlung Prange und Optik Günster.

Wenn sich durch diesen Artikel weitere Geschäfts-oder auch Privatpersonen angeregt fühlen Mattes zu unterstützen, können sie sich unter dieser Email-Adresse: one-cyclist@web.de gerne melden.

Seine Tour verfolgen kann man unter dem Namen „One Cyclist from Brilon to Heusden- Zolder“ und wird auf „Brilontotallokal.de“ und auf „Instagram (one_cyclist_from_b_to_h )“ sowie „ Facebook (one.cyclist.b.to.h)“ veröffentlicht.

Quelle: Brilon-Totallokal / Mattes Ruhl

