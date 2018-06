Sensburg übernimmt Schirmherrschaft für Kneipp-Kita Projekt

Brilon-Totallokal: Bereits seit einigen Jahren verleiht der Kneipp-Bund das Zertifikat „anekannte Kneipp-Kita“ an Kindertagesstätten

brilon-totallokal: Der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg besuchte nun die Briloner Kindertagesstätte St. Maria im Eichholz und informierte sich vor Ort über die Pläne der Kita, sich zur anerkannten „Kneipp-Kita“ weiterzuentwickeln. Sensburg hatte zuvor für dieses Projekt die Schirmherrschaft übernommen.

Bereits seit einigen Jahren verleiht der Kneipp-Bund das Zertifikat „anekannte Kneipp-Kita“ an Kindertagesstätten, welche die Lehren von Pfarrer Kneipp zur gesunden Lebensführung in ihren Kita-Alltag integrieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage „Was macht, was hält gesund?“. Die Kinder sollen im Sinne einer ganzheitlichen Gesundheitserziehung lernen, verantwortlich mit ihrer Gesundheit umzugehen. Dabei stehen die Lehren Sebastian Kneipps im Mittelpunkt des Konzepts. Sein Verfahren gründet auf den Wirkkräften der Natur. Natürliche Reize wie Sonne und Luft, Wärme und Kälte spielen dabei ebenso eine Rolle wie der Wechsel von Bewegung und Ruhe.

Bei einem Rundgang durch die Kindertagesstätte erläuterte Leiterin Petra Niggemann Patrick Sensburg das Konzept und informierte über die zahlreichen Maßnahmen die auf dem Weg zur anerkannten Kneipp-Kita noch umgesetzt werden müssen. Sensburg sagte hier gerne seine Unterstützung zu. „Ich finde es toll und unterstützenswert, dass sich die Kita St. Maria im Eichholz für dieses Konzept entschieden hat. Das Kneippwesen kann im Sauerland an eine lange Tradition anknüpfen und gerade in den vergangenen Jahren ist auch genau dies wieder verstärkt geschehen. Daher passt das Konzept auch hervorragend in die Region und wird sicherlich auch bei den Kindern auf Begeisterung stoßen“, so Sensburg.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon