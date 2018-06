Strassen und Kindertheater Brilon

Brilon-Totallokal: Zoophobia – Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin

brilon-totallokal: Das haben sich die zehn jungen Artisten eigentlich anders vorgestellt: Plötzlich tauchen Tiere auf, mitten auf der Bühne ihrer Artistik-Show! Was wollen die hier? Sind es etwa entlaufene Zirkustiere? Zuerst nur hier und da, vereinzelt und scheu, sind sie später immer frecher und selbstbewusster, diese Viecher, die offenbar von überall her kommen: Ein Zebra, ein Nilpferd, eine Ente…

Bis klar wird: Da verwandeln sich die Menschen in Tiere, mehr und immer mehr! So menschelt es bald gewaltig in der Tierwelt: Die grazile Giraffe wird vom Kakadu gemobbt, der Gepard verträgt sich saugut mit dem Papagei – kurzum: ein ziemliches Affen-, äh, Menschentheater!

Donnerstag, 9. August 2018 · Brilon Open Air · 20.00 Uhr · Kreishauspark Brilon

Bildnachweis: Copyright: Felice Frommelt

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon