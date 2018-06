Sommerliche Klänge im Museumsgarten Haus Hövener.

Brilon-Totallokal: Zuhören, genießen und einfach mitsingen …

brilon-totallokal: Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „150 Jahre Männerchor 1868 Brilon“ bietet das Museum Haus Hövener in Brilon viele besondere Nachmittage und Abende rund um das schöne Thema „Singen“ an. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Zu dem besonderen Impulsvortrag „Die positive Kraft des Singens“- von und mit der Stimmbildnerin, Gesangspädagogin und Chorleiterin Cornelia Fisch – am 5. Juli 2018 um 17.30 Uhr – wird um Anmeldung unter

Tel: 02961-9 63 99 01 oder unter museum@haus-hoevener.de gebeten.

Kühle Getränke können in der Gartenoase gereicht werden. Das Museum freut sich auf viele kleine und große Sängerinnen und Sänger.

Termine:

03. Juli 18 14:30 – 16:00 Uhr

04. Juli 18 14:30 – 16:00 Uhr

05. Juli 18 17:30 – 19:00 Uhr

09. Juli 18 19:30 – 21:030 Uhr

11. Juli 18 18:30 – 20:00 Uhr

18. Juli 18 18:15 – 20:00 Uhr

Weitere Termine werden auf der Homepage des Museums – unter www.haus-hoevener.de – und in der Presse bekannt gegeben.

Quelle: Apollonia Held-Wiese, Museum Haus Hövener

